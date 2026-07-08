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她必須找到一條適合自己的路。她把目光投向校外，去亞裔 社區做義工，在養老院 為行動不便的老人換洗衣物、整理床鋪；在中文學校擔任義工老師，教孩子們書法、水墨畫和古典舞。面對自閉症兒童，她格外耐心，陪他們一起畫畫、聽音樂、慢慢起舞，用身體和節奏建立信任。

蓮馨不會忘記那個明朗的周末，她在圖書館給一群自閉兒童上課。她用圖片給他們展示中國的十二花神，然後陪小朋友一起畫蓮花、石榴花、梅花。畫完了花，曾經壓在蓮馨內心深處咆哮的憤怒，似乎隨風消散了。記憶依然會把她帶回兩年前的漢服花朝節，但是她已經寬恕了那些侮辱她的人。

一位自閉症兒童的母親，被蓮馨的舞蹈打動，讚嘆她美如畫中人，推薦她參青少年小姐（Miss Teen）選拔賽。選美比賽設有才藝展示環節，蓮馨選擇了最熟悉的古典舞〈蓮詠〉。舞台上，她身隨樂動，情韻流轉，或翹袖、或折腰，美而有力的表現力讓人驚嘆。舞畢，台下掌聲如潮，她最終獲得了大賽的Talent Award（才藝獎）。

蓮馨剛走下流光溢彩的頒獎台，有個華人 觀眾給她獻了一束蓮花，蓮馨差點落淚。她想起曾經在花朝節的委屈，上天以另一種方式償還了她。

憑藉這個才藝獎，蓮馨結合自身的文化背景與義工實踐，主持了一個面向亞裔弱勢群體的文化項目，拿到贊助，她負責活動策劃和教學內容設計，嘗試用寫作、舞蹈與視覺藝術，幫助弱勢兒童表達自我、重建自信。

蓮馨一步步都踏在節奏上，她以這個項目為核心，申請了大學的教育學專業。她在申請入學的論文中闡述，藝術如何成為跨文化教育與心理支持的橋梁。這篇論文讓她在眾多申請者中脫穎而出，獲得教育學院提供的專項獎助。

蓮馨父母在視頻裡，歡天喜地祝賀女兒，父親說：「你太棒了，去美國兩年就能拿下大學獎學金，這是莫大的榮耀。」

母親說：「就算你沒有獎學金，我們也能負擔你的學費。如果回到中國，憑藉你的短跑成績，不知有多少學校爭著給你獎學金。」

蓮馨說：「在美國，我跑不過人家，我只能靠文化取勝。」

蓮馨負責的文化項目不僅讓她獲得了獎學金，還收穫了友誼。曾經給蓮馨獻蓮花的觀眾，她叫唐小米。後來做為嘉賓，在蓮馨主持的文化課堂上，小米演講過〈拿出自信，怎樣勇敢面對不公〉。她還在中秋節的表演晚會上，幫蓮馨拍了舞蹈視頻。

小米比蓮馨大八歲，目前是大學教育系的研究生。小米來自江城，出國前在珠城工作過，算是蓮馨的半個老鄉。

兩個老鄉很快合租了一套校外公寓，她們都喜歡蝦餃和腸粉，還有熱騰騰的皮蛋瘦肉粥。蓮馨告訴小米，她時常想念母親煲的冬瓜排骨湯，入口香濃，母親做的蝦餃，晶瑩剔透、鮮嫩可口。

小米感嘆道：「你如果不說話，就看你的臉，怎麼會相信你是中國人。我記得第一次見你是在華人的春晚，你的主持讓人驚艷，我們都震撼了。大家紛紛議論，哪來的天才老黑，國語比95%的華人都棒。」

蓮馨苦笑道：「你以為你在誇我，我覺得是一種歧視。你們根本不認同我是中國人，這種歧視一直都在。」

小米微微一笑，微笑裡沒有暖意，「歧視這種東西，無處不在，不管是美國還是中國、大城還是小鎮，只是換了一件馬甲。你想聽我的歧視故事嗎？」

窗外的夜安靜得出奇，棕櫚樹在風裡輕搖，像是在傾聽誰的私語。蓮馨盤腿坐在沙發上，懷裡抱著筆記本。小米靠在書桌旁，手裡捧著一杯速溶咖啡，咖啡的苦香在空氣裡閒閒蕩漾。

小米說：「大家都知道我來自江城，其實在江城，只有城中心的人才是『正宗江城人』。郊區的、縣城來的，一律稱之為『縣疙瘩』。『縣疙瘩』一說話，城裡人便笑他是小語種。」

「小語種？」蓮馨聽了，忍不住笑起來，「這種歧視簡直狠到了骨子，誰是大語種啊？或許愛麗絲會歧視我的英文是小語種。」

「江城人的歧視簡直標新立異，很多年前，上海人笑過外地人是鄉下人。呵呵，『鄉下人』三個字算什麼啊，你聽聽，江城人怎樣貶稱周邊的郊縣人，什麼農灰兒、彎腳桿、口音娃、紅薯屎、土籮兜。」

小米說這些詞時，語速很慢。蓮馨說：「他們哪來的優越感，就因為生在城裡？」

小米回應：「是啊，當自己是正黃旗血統。我老家是座小鎮，離江城不過五十公里。後來城市擴展，小鎮併進了江城，也算江城的一個區，但在老江城人的眼睛裡，還是小語種地區。我從江城大學畢業後，在城裡一家大型私企上班。我那時有個男朋友，是司法局的公務員，他家在江城挺體面，他要求我在外面只說普通話。」（三）