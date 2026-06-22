肖恩看著繁霜，「你也喜歡做飯嗎？」繁霜點點頭，「很喜歡！」一抹亮光從肖恩的眼睛裡掠過去，連帶的有一點絡腮鬍子的臉膛都亮了一下，「以後有機會，你來我這裡做飯，我是說，中餐。」

繁霜臉上動了一下，「你喜歡中餐？」「不算太喜歡，但是也會吃。在灣區 很多中餐館 ，還有火鍋。」繁霜眼睛裡升起來嚮往，「我都好久沒有吃火鍋了！」肖恩沉吟了一下：「要不，我們今天去吃？」

繁霜睜大眼睛，「真的嗎？」肖恩微笑著點點頭。繁霜笑起來，盯著她的笑容看的肖恩突然對著她俯下頭，繁霜輕輕抖了一下，立刻閉上了眼睛。

●

坐在熱鬧嘈雜的火鍋店餐桌旁，繁霜臉上很震驚，「哎呀，這簡直跟中國的一模一樣！竟然還有四川的變臉表演！」一邊說著，眼睛裡竟然有些淚光似的，讓肖恩有些困惑：「香農，怎麼了？」繁霜拿起紙巾，在腮上擦了擦，「我的家鄉離四川很近，他們說話和我們很像。」

肖恩臉上現出一個明白的神情，伸出手握住繁霜的手，「你要不要看看，是不是有你家鄉的食物？」聽見肖恩這樣建議，繁霜笑起來，「火鍋沒有特別的，要吃我家鄉的菜，哪天去一趟中國店，買回來我可以做。」

肖恩看進去繁霜的眼睛深處，「好的，哪天我們一起去中國店！」

火鍋店的味道很地道，繁霜很滿意，一邊吃，一邊給肖恩介紹各種食物。肖恩的筷子用得不差，讓繁霜又要笑、又要吃驚，「你還真的吃過中國菜啊！」肖恩停了筷子看著繁霜，神情有些困惑，「我告訴過你的，有時候我們同事也會一起去中餐館。你知道，我們公司很多工程師都是華人！」（一四）