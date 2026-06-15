情深回頭難（四）
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很快他就對花草魚蟲失去了興趣，周末跟隨同事去釣魚、爬山、打球，什麼都在嘗試。有時在外面玩瘋了，徹夜不歸，姚若薇也不過問。昌平懷疑她並不關心自己在哪裡過夜，甚至沒有留意到自己是否回家睡覺了。空置的魚缸放在陽台一角，積滿了灰塵，糾結又糾結，還是拿去扔了。
縱然增添了許多興趣愛好，昌平依舊感覺失落、依舊對姚若薇無計可施。後來他的興趣固定在露營上。露營挺好的，不上班的周末與一群年齡相仿的朋友，在風景優美的山腳、河邊，淺交談、淺來往，大家嘰嘰喳喳說上幾小時，時間過得快很多。
夫妻二人古裡古怪地在同一屋簷下生活，夫妻不像夫妻、親人不像親人，更像兩個時刻保持著合理社交距離的合租室友，大家都想方設法減少自己在家裡的時間。這讓昌平感覺自己身處婚姻之中，又游離於婚姻之外，沒有一點家的感覺，孤單、自憐，又有些許憋屈。是姚若薇執意讓這一切發生的，不管她的本意是否如此。
以前陶瓷廠生意好，昌平每周休息一天，還要經常加班到深夜。後來陶瓷的生產供過於求，工廠減產，變成了雙休，淡季有時還能每周休三天，甚至四天。時間多了，周末活動的自由度大了很多，外出遊玩，結識了不少新朋友，幾乎每個休息天都有戶外活動。
或者帶著各種器具，去風景優美的河邊、山邊露營，用最簡易的工具、最繁複的流程做飯、煮咖啡、燒烤等等。不怕麻煩的朋友還帶著樂器去演奏，還帶設備去唱卡拉OK。後來他又買了帳篷和睡袋等等，夜裡睡在河邊或者山上，仰望漆黑夜空中的星星，聆聽曠野中蟲子的鳴奏……（四）
因為他對原本的花草魚蟲興趣很快失去熱情，又受婚姻冷淡影響，便開始透過釣魚、爬山、打球與露營，讓自己忙碌並尋找新的情緒出口。 兩人雖同住一屋簷下，卻像保持合理距離的合租室友，互動稀少、彼此疏離，昌平感到既在婚姻之中，又彷彿游離在外。 因為工廠減產後他休息時間變多，露營能讓他在山邊河邊與同伴輕鬆交談，也能睡在戶外仰望星空，暫時忘卻家中的冷清與失落。
精華 FAQ
因為他對原本的花草魚蟲興趣很快失去熱情，又受婚姻冷淡影響，便開始透過釣魚、爬山、打球與露營，讓自己忙碌並尋找新的情緒出口。
兩人雖同住一屋簷下，卻像保持合理距離的合租室友，互動稀少、彼此疏離，昌平感到既在婚姻之中，又彷彿游離在外。
因為工廠減產後他休息時間變多，露營能讓他在山邊河邊與同伴輕鬆交談，也能睡在戶外仰望星空，暫時忘卻家中的冷清與失落。
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