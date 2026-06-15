AI重點 文章重點整理： 重點一： 昌平對花草魚蟲失去興趣，轉而嘗試釣魚爬山打球等活動。

昌平對花草魚蟲失去興趣，轉而嘗試釣魚爬山打球等活動。 重點二： 姚若薇對他徹夜不歸毫不過問，夫妻關係冷淡疏離如室友。

姚若薇對他徹夜不歸毫不過問，夫妻關係冷淡疏離如室友。 重點三：在工作減產後的閒暇裡，昌平沉迷露營，常與朋友外出過夜。

很快他就對花草魚蟲失去了興趣，周末跟隨同事去釣魚、爬山、打球，什麼都在嘗試。有時在外面玩瘋了，徹夜不歸，姚若薇也不過問。昌平懷疑她並不關心自己在哪裡過夜，甚至沒有留意到自己是否回家睡覺了。空置的魚缸放在陽台一角，積滿了灰塵，糾結又糾結，還是拿去扔了。

縱然增添了許多興趣愛好，昌平依舊感覺失落、依舊對姚若薇無計可施。後來他的興趣固定在露營上。露營挺好的，不上班的周末與一群年齡相仿的朋友，在風景優美的山腳、河邊，淺交談、淺來往，大家嘰嘰喳喳說上幾小時，時間過得快很多。

夫妻二人古裡古怪地在同一屋簷下生活，夫妻不像夫妻、親人不像親人，更像兩個時刻保持著合理社交距離的合租室友，大家都想方設法減少自己在家裡的時間。這讓昌平感覺自己身處婚姻之中，又游離於婚姻之外，沒有一點家的感覺，孤單、自憐，又有些許憋屈。是姚若薇執意讓這一切發生的，不管她的本意是否如此。

以前陶瓷廠生意好，昌平每周休息一天，還要經常加班到深夜。後來陶瓷的生產供過於求，工廠減產，變成了雙休，淡季有時還能每周休三天，甚至四天。時間多了，周末活動的自由度大了很多，外出遊玩，結識了不少新朋友，幾乎每個休息天都有戶外活動。

或者帶著各種器具，去風景優美的河邊、山邊露營，用最簡易的工具、最繁複的流程做飯、煮咖啡、燒烤等等。不怕麻煩的朋友還帶著樂器去演奏，還帶設備去唱卡拉OK。後來他又買了帳篷和睡袋等等，夜裡睡在河邊或者山上，仰望漆黑夜空中的星星，聆聽曠野中蟲子的鳴奏……（四）