桌上擺著牛奶 、麵包、果醬、花生醬。顧瑤還做了西式炒蛋，金黃柔軟，熱氣裊裊。

顧瑤穿著一條黃花背帶裙，整個人像一束明亮的陽光。她在桌邊走動，長髮搖曳生姿。她放下盤子時，幾縷髮絲滑落到胸前，覆在高聳的曲線上，其中一根髮絲順著衣裙緩緩滑下。

謝玲玉不經意地抬眼。她看見李進幾乎是下意識地伸出手，捻起那根掉落的髮絲，動作極快，像是怕被人察覺。隨即若無其事地將手收回，髮絲被他悄然攥進掌心。他的目光始終停留在顧瑤身上，追隨著那一頭濃密的長髮。

那一瞬間，她心口猛地一緊，像被什麼酸澀的東西堵住了。她忽然明白了，為什麼李進最近反覆提起要她留長髮。

原來如此。

假期結束了，他們回到各自的家中。

幾天後，謝玲玉在作家協會的網站上，讀到了楊曉林的一篇新小說〈在水一方〉，小說中有這樣一段：

她一頭短髮，眼睛又黑又亮，清澈得像山間的溪水。看著她的眼睛，你會完全忘記自己，只想醉在那汪幽深的黑潭裡。她在水的那一方，卻點燃了我許久不曾有過的愛的感覺。我愛著，卻始終無法跨過那道水。

謝玲玉關掉了頁面，靜靜地坐了一會兒。不知不覺中，她發覺臉上微微有些濕意。

謝玲玉也在 博客貼出一篇小隨感〈度假〉：

度假彷彿是生活主旋律中一段短暫而輕盈的插曲。

今年的插曲很特別。像一場真實的夢，讓人沉溺，又讓人迷亂。

沉溺是因為情感的美好，迷亂是因為情感的錯位。

然而，再美麗動人的插曲，也終究不是主旋律；再令人沉迷的夢，也終究不是現實。

假期，終究是，結束了。（全文完）