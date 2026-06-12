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四大美女在一班（一六）

張幸
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車明瑤總是帶兩個包，大挎包裝書、小坤包裝百寶。我們都驚嘆那巴掌大坤包的容量，金岩的隱形眼鏡歪了，她從包裡拿出小鏡子，端著給她照鏡子來調整；季風手指不小心劃破了，她從包裡翻出創可貼；黃綺麗上廁所出來洗手後，抱怨北京太乾燥傷皮膚，她從包裡摸出一小管潤膚霜。她自己呢，每次從教室、宿舍、圖書館去到室外，都要從坤包掏出梳子來梳一遍頭髮，保證一頭烏髮整齊滑順再出門。

我們男生最喜歡她的針線盒，誰的釦子掉了、衣服開線了、褲子被劃破了，她都二話不說，從坤包裡掏出針線盒，三下五除二給縫好。有一次她把我棉外套上一個L形的小口子給補好，那細密的針腳讓我不禁感嘆，不知將來哪個小子有福氣，能把車明瑤給娶了。

車明瑤進校後，開始了她的漫漫相親路。雖然我們系不少男生對她有點意思，但年齡普遍比她小，被她一句「別逗姊玩兒了」不傷情面地拒絕了。不過，她剛進校沒多久，曾跟外系一位男生談過一段戀愛。那小子比她小了好幾歲，是應屆本科生考來讀研的──聽說學的是生物醫學──經常穿著大背心、大短褲、高幫球鞋在校園裡晃來晃去。兩條長腿好像從肋骨下面長出來的，不是手裡拍著籃球，就是腳下盤著足球。兩個人分開看是俊男美女，放在一起就是不搭。說「不搭」或許是我們系男生嫉妒，同樣比她小，憑什麼本系男生不行，外系的就可以？憑什麼肥水流了外人田？

據說兩人相識是因車明瑤撿到「大長腿」的飯卡，飯卡上留有電話號碼，一個電話就找到失主。（一六）

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