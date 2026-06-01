四大美女在一班（五）

黃綺麗的心情我們都能理解，四大美女中，只有她一人沒有上個台階讀博士，只有她一人從哪兒來回哪兒去，她心裡能好受嗎？失之毫釐，差之千里，將來再見面時，人家一個個博士教授、主任醫生，她可能就是一個灰頭土臉的地方小醫生。

要是別人，誰也不會把這種小心思顯露出來，裝也得裝出大方豪邁的氣勢。可黃綺麗，她不是小妖精嗎，表演型人格，沒事還要興風作浪，有事那還不得借題發揮？

在季風家的床上，黃綺麗仍長吁短嘆。車明瑤勸道：「你馬上要回家了，多好啊！至少吃得好了，不像我在這裡，還得繼續吃鹹菜。」

「那倒是，咱學校食堂做的飯簡直是豬食，全是大鍋熬出來的。」黃綺麗小嘴一癟，臉頰上的小酒窩若隱若現，掰著指頭歷數：「天天是土豆、蘿蔔、大白菜、冬瓜、黃豆芽……最多加兩片肥肉。唉！我在北京吃的最好的就是雞蛋 了。」

一眨眼又愁上心頭，「可回去了，我就得結婚，真沒勁，人幹麼非得結婚哪！」

「喲喲喲！你先前不是說比金城武還帥，現在怎麼又『沒勁』了？」季風詫異了。寒假後黃綺麗從南昌回來，說春節在家訂了婚，得意洋洋地聲稱一畢業就結婚，婚房家裡都給準備好了。

「我不是色令智昏嗎，見到帥哥就沒節操了。」黃綺麗沒好氣地答，用扇子掩著嘴小聲問車明瑤：「哎，你說，男人要是跟你躺在一張床上，他是不是不幹點什麼就過不去啊？」

我估計黃綺麗還是忘不了她那個世界亞軍。研一時，車明瑤去清華大學參加舞會，黃綺麗也跟著去。季風有個肖雨、金岩在北京有家，黃綺麗的日常就是跟車明瑤膩在一起。（五）