我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

四大美女在一班（五）

張幸
聽新聞
test
0:00 /0:00

黃綺麗的心情我們都能理解，四大美女中，只有她一人沒有上個台階讀博士，只有她一人從哪兒來回哪兒去，她心裡能好受嗎？失之毫釐，差之千里，將來再見面時，人家一個個博士教授、主任醫生，她可能就是一個灰頭土臉的地方小醫生。

要是別人，誰也不會把這種小心思顯露出來，裝也得裝出大方豪邁的氣勢。可黃綺麗，她不是小妖精嗎，表演型人格，沒事還要興風作浪，有事那還不得借題發揮？

在季風家的床上，黃綺麗仍長吁短嘆。車明瑤勸道：「你馬上要回家了，多好啊！至少吃得好了，不像我在這裡，還得繼續吃鹹菜。」

「那倒是，咱學校食堂做的飯簡直是豬食，全是大鍋熬出來的。」黃綺麗小嘴一癟，臉頰上的小酒窩若隱若現，掰著指頭歷數：「天天是土豆、蘿蔔、大白菜、冬瓜、黃豆芽……最多加兩片肥肉。唉！我在北京吃的最好的就是雞蛋了。」

一眨眼又愁上心頭，「可回去了，我就得結婚，真沒勁，人幹麼非得結婚哪！」

「喲喲喲！你先前不是說比金城武還帥，現在怎麼又『沒勁』了？」季風詫異了。寒假後黃綺麗從南昌回來，說春節在家訂了婚，得意洋洋地聲稱一畢業就結婚，婚房家裡都給準備好了。

「我不是色令智昏嗎，見到帥哥就沒節操了。」黃綺麗沒好氣地答，用扇子掩著嘴小聲問車明瑤：「哎，你說，男人要是跟你躺在一張床上，他是不是不幹點什麼就過不去啊？」

我估計黃綺麗還是忘不了她那個世界亞軍。研一時，車明瑤去清華大學參加舞會，黃綺麗也跟著去。季風有個肖雨、金岩在北京有家，黃綺麗的日常就是跟車明瑤膩在一起。（五）

雞蛋

上一則

給未來的自己

延伸閱讀

尋找母親（三）

尋找母親（三）
任性（五）

任性（五）
不修則已（二○）

不修則已（二○）
尋找母親（一）

尋找母親（一）

熱門新聞

（圖／想樂）

上有政策，下有對策

2026-05-25 02:00

上有政策，下有對策

2026-05-26 02:00

衛生紙之亂

2026-05-28 02:00
（圖／123RF、AI協作生成）

以深情鑄造密碼的詩人──附詩〈寄李商隱〉

2026-05-29 02:00

老年的關卡

2026-05-28 02:00
（圖／Betty est Partout）

二十九封情書

2026-05-24 02:00

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人