我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

安慰劑盲盒（一）

胡剛剛
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖／123RF
圖／123RF

1

我不知道自己是從什麼時候開始害怕生病的，以前覺得病了早晚會好。後來發現有的病像難纏的小鬼，怎麼甩也甩不掉。

或許一切始於緊貼尾骨的放射狀疼痛。我休完產假恢復上班，坐下不一會兒，就感到椅面彷彿生出密密麻麻的荊棘，對準恥尾肌、髂尾肌和梨狀肌輪番刺戮，刺得後腰墜脹，大腿根麻木。撕裂感由脊椎底端的切入點一路上行，樹杈一樣向兩側拓張，尖細的末梢炸開銳角，硬生生往裡剜，再往裡剜。剜不到頭的痛加大了站立、行走和排便難度，每次如廁都會將痛感延時，形成惡性循環。

從此我踏上長達四年的求醫路，從消化內科到肛腸科，再到神經外科，兜兜轉轉繞了一大圈，最後定位骶管囊腫。骶管囊腫除手術干預外，無法自行緩解，但醫生舉棋不定，因為他職業生涯中做過的三台手術，均以失敗告終：「一個患者癱瘓了，要坐輪椅，另一個要拄拐杖，還有一個做了跟沒做一樣。你再思量思量。」

當消疾的信念失足墜淵，傾訴與傾聽是最容易抓住的稻草，我上網與其他病友抱團取暖。在一個名為「賞音社」的群組裡，我認識了安安。群組之所以叫「賞音社」，是因為以社長為首橫跨全球十二個時區的百餘人，基本屬於正向中年階段過渡的文藝青年，「賞音社」主版塊討論音樂，一系列副版塊涵蓋健康、繪畫、閱讀等專題。與流竄於各版塊間的我不同，安安固守健康版塊，談論的話題主要圍繞她的病，賽道相當垂直。

安安原名安（Ann），來自加拿大魁北克周邊一個小鎮，和現居美國南方的我算是遠鄰。當然，拉近距離並不難，比如我習慣叫她安安。她命舛數奇，多年前選擇接受骶管囊腫手術，卻沒能成為少數派幸運兒。併發症久治不癒，拖成了後遺症：神經源性膀胱及腸道導致她排便失禁，進而出現腎積水、腎結石、肛裂、肛瘺，最終惡化為直腸癌。她是社友們的重點保護對象，她的心情也代理了健康版塊聊天氛圍的晴雨表。

苦難讓安安散射出陽光般並存的明烈與柔弱，像帶淚妝的瓷娃娃，亮給想要攬她入懷的手臂一身堅硬的腰肢。她比新聞報導中的鬥疾楷模更令我芝焚蕙嘆。她醒著的時候差不多都掛在網上，隨時張貼自拍照和所見所想。她愛漂亮，追求時尚，但化療奪去了她的一頭秀髮，她便分享精心收集的假髮。她是英國另類搖滾樂隊安慰劑（Placebo）的粉絲，那恰好是我少年時代迷戀過的樂隊。我說：安安，你知道嗎，Placebo和你名字的中文翻譯共用一個「安」字，「安」可以組成很多寓意美好的詞，如「安逸」、「安泰」、「安妥」、「安然無恙」，我願這個字為你帶來好運。

我跟安安提起安慰劑樂隊主唱布萊恩的招牌動作──以四十五度角仰望天空拍照、叼著菸彈吉他、合眸展示他的珠光眼影、輕咬櫻桃紅的下唇……我們聊得眉飛色舞，一個網名叫「袋熊不爬樹」的女孩偷偷笑我們花癡。

「袋熊不爬樹」一個月前做過混合痔外剝內紮術，正處於恢復期。她擅長出其不意地玩抽象，還記得我剛加入社群時，就見她在徵求大家的建議，給自己被割掉的兩顆痔瘡取名，還要文學名著裡出現過的浪漫、有內涵的名字，這樣顯得她很在乎它們。我哭笑不得，順口問她為什麼自稱「袋熊」。她一本正經地回答，因為她羨慕袋熊強大的臀部──袋熊的臀部由厚皮和軟骨構成，並且缺乏神經，所以感覺不到痛。倘若捕食者尾隨袋熊入洞，從後面撲上來攻擊，袋熊會抬起臀部，將捕食者的頭往洞穴頂部猛撞，直到敵人的骨頭被撞碎為止。

「我們花癡怎麼啦，誰讓布萊恩那麼傾國傾城，欸，你的傷口不疼了？今天換藥了嗎？」安安提醒完「袋熊不爬樹」，轉頭對我說：「你目前的狀態是確定的、穩定的，換句話說，它再糟也不過如此。要是做手術的話，你會面臨一個未知狀態，那個狀態或許比現在的更差。你看看我就明白了。」

我把安安的告誡當作命運在冥冥之中給我的預警。好比疤痕體質的人一旦穿了耳洞，就會長出遠遠超過損傷範圍的肉瘤般的瘢痕疙瘩。可如果不以穿耳洞或其他方式損傷身體，又怎麼會知道自己是疤痕體質？我一路摸索前行，哪怕小幅度冒險，也有可能讓我偏離期待的終點。（一）

併發症 加拿大 魁北克

上一則

不滿足供應鏈…華碩董事長施崇棠要打造國家級AI戰略

下一則

知識和力量

延伸閱讀

9名男性就有1人中鏢 精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕

9名男性就有1人中鏢 精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕
35歲準新娘憂不孕 微創手術摘9子宮肌瘤 最大如拳頭

35歲準新娘憂不孕 微創手術摘9子宮肌瘤 最大如拳頭
70歲男子無痛血尿突爆大量 單孔手術切除腎臟泌尿上皮癌

70歲男子無痛血尿突爆大量 單孔手術切除腎臟泌尿上皮癌
腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴

腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉