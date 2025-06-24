他喜歡用他的狗這個話題，引起別人說起他們的狗或者貓，就像有自殘傾向的人，既痛苦又享受地劃開自己的胳膊看著血慢慢流下來，又痛又爽。有個同事剛養了兩隻兔子，雪白的長毛兔，樣子很好看，每天都要拿出手機，給同事們看他擼兔兔時拍的照片。工作日的午餐時間都被他的兔子占據了，托尼鬆了一口氣。但他也有點惆悵，沒想到大家這麼快就忘了他的米拉。只有他，一隻又一隻小奶狗消失的場景總在他的心頭縈繞。

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夏天時，大概幾個月前吧，米妮要他一起去米拉其中一個女兒的百日慶祝活動，說那一家給孩子們準備了泳池趴。幾個小孩很興奮，大女兒要求買新的游泳衣，二女兒不願意穿姊姊的，也要買。小兒子很好說話，哄了兩句就答應穿他前年的泳褲。

他不想去，太太非要他去，說那家人的房子很大、游泳池很大，院子也很大，還邀請了米拉兩個哥哥的家庭成員。米拉做為孩子們的媽媽也可以去玩，會有小朋友的蛋糕，還訂購了狗狗們吃的紙杯蛋糕。

托尼不知道米拉的孩子們現在是什麼樣子，無論哪一隻他都很愛、很想念。而且，他說過的「不」，最後都會被說服成「好」。

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托尼不理解中國人怎麼這麼有錢，他們排隊買加拿大鵝 、買始祖鳥，排隊買露露檸檬運動服，就連加拿大最貴的雨鞋都要他太太幫忙買了，郵寄回中國。加拿大哪個貴，他們就愛上哪個，不管別的，只要最貴的就排隊。他們買房子也買最貴的那些。要不是他們什麼都買，越貴越買，米拉就不用懷孕了，也不用一窩生十隻那麼辛苦。（八）