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一片樹葉（九）

韓秀
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托尼開始擔心，達尼契洛雖然不動聲色，心裡卻很清楚，長久下去，絕對不是辦法。一定要多方聯絡，為好朋友尋找任何改變現狀的可能性，而且不能拖，越快越好。

一日，達尼契洛喜形於色地報告：「我的客戶在北維州蓋了新房子，已經搬離了曼哈頓，她的設計師是一位科隆納！」托尼嘆道：「感謝神，請趕快同他聯繫，告訴他，托尼‧科隆納隨後就到。」

兩位科隆納見面的歡喜簡直無法形容。「我還從未有機會為科隆納設計一棟房子！」設計師激動道。「我還從來沒有看見過這種黑白兩色、線條簡約、充滿現代感的美麗居所！」托尼熱淚盈眶。

「土地不是問題，」設計師大手一揮，「建商剛剛買了一塊地，四分之一英畝。我馬上跟他們說，設計圖即日就到，而且已經有了買主！」

「在一樓，需要有一個空間，可以容納十來位學生，我的未婚妻會開辦一個『進階小集』之類的補習班……」托尼深思熟慮。

「你是室內設計師，我們兩人合夥，開辦『科隆納新居設計公司』。你覺得如何？」設計師雙眼緊盯著托尼。托尼不必回答，兩雙手已經緊握在一起。

回程的火車上，桌上攤開著新居設計圖，托尼一邊仔細研究，一邊同設計師通電話。三個半小時車程，基本上，一切底定。新居的一切細節已然歷歷在目。

晚餐桌上，蘭妮好不容易從滿是鮮花的虛擬世界回過神來，面對了電腦屏幕上的一棟房子，白牆、黑瓦，巨大的窗戶、黑色的大門，白色的車庫門、黑色的車庫房頂。所有的線條都是幾何圖形的一部分，明朗潔淨。

「非常MOMA！」蘭妮驚嘆道。（九）

曼哈頓 維州 MOMA

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