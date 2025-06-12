天使的笑與淚（一七）

天使也從來沒有覺得怕過什麼人，只是對胡喬治，說不出來的，天使總是在心裡有一點怕，也仔細想過，為什麼單單會對這個已經老去的老頭子感到些害怕，可是，想來想去也沒有想出來。只能說是為了那張綠卡 ，還有女兒的出國夢。

想到嬌嬌，天使臉上一凜，是啊，嬌嬌來美國的事情已經到了關鍵時刻了，不能有絲毫閃失，自己必須要忍耐。否則，前功盡棄就太可惜了。這樣一想，天使臉上又凜了一下，但是下巴卻不像剛才那麼抖得厲害了，直了直腰，抬起手在臉上搓了兩下，變魔術似地臉上變出來一個要笑不笑的笑意。嘴唇依舊微微顫抖著，但咬了咬嘴唇，也就不抖了，嘴角卻往上真的彎出個淺淺的弧度來了。

天使又攏了攏有點散亂的頭髮，然後從沙發上起了身，走到廚房裡，打開冰箱，不管怎樣，晚飯總是要煮的。胡喬治剛剛才說完，天使的忘性還沒有那麼大。

雖然在胡家，天使是受氣媳婦似的，在學校裡她可是如魚得水──闖蕩江湖多年的經驗，天使老早就總結出一個結論，就是世界上沒有不喜歡奉承、不喜歡禮物的人。雖然天使沒有讀過幾年書，但有一句俗話卻爛熟心中：「伸手不打笑臉人，開口不罵送禮人。」對艾米，她從一開始就非常巴結，做事情，不論什麼都要先問準了艾米才會做。這讓艾米對她很是和氣，也願意幫助。也是，做了將近二十年的老師，艾米已經有一種好為人師的習慣了。無論對誰，她都不自主地就要顯得比任何人都懂得多，也要會得多，自然就喜歡指導別人。（一七）