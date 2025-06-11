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陪病進行式（四）

李東文

偶爾他喝完不過癮想要添，母親便搶酒杯，說喝多了沒法幹活。那時候的農民辛苦，一年到頭，除去春節那幾天能偷偷懶外，其餘時間都得修理地球。父親成了醫院的常客後，聽醫生的良言戒了酒，可喜可賀。

明亮叔愛開玩笑，接著又說：不喝白酒，改喝紅酒、啤酒也可以。醫生說了，紅酒軟化血管，增強身體免疫力，啤酒是鬼佬涼茶……父親說：你講得我口水都流了。

母親打了盆熱水給父親洗臉、抹身子，再叮囑我幾句，就和明亮叔一起回村了。我們家有兩條狗、兩隻貓、一群兔子等著她伺候。耕地賣了後，村裡的年輕人到外面去打工，父母跟村裡別的老年人一樣閒得無聊，一天到晚無所事事。有天，明亮叔不知從哪弄來一批兔子，分了幾隻給父親。從那天以後，父親便和兔子結下了不解的緣分，到現在，數目可能超過一百隻了，籠子添了一個又一個。

村裡人見父親養得好，饞嘴，向他買。他說不賣，自己養大的，不捨得賣給你吃。人家問他：你這樣養下去，很快就一千隻了呢。他說：一千隻我就喊兒子回家一起養。

兔子是非常能吃、能生孩子，為了牠們，父親可拚了，隔天去菜市場撿玉米苞衣，每天掃出一大堆兔子屎。因為這兔子屎，父親在村裡結到了更好的人緣。個別沒外出打工，但還有能力做體力活的人，在山邊、河邊開荒了新的野地種菜。新地瘦，需要大量的肥料，於是父親的兔子屎便成了搶手貨。誰想要，先要跟父親搞好關係，時常帶只冬瓜、帶幾把青菜來串串門什麼的。

父親養的是普通的那種小白兔、小灰兔，不是垂耳兔之類的小寵物。我實在是不明白，他只養不吃，也不賣，圖的啥？（四）

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