她和杰登雙方都是二婚，喜宴規格從簡，只有自家親朋好友歡聚。新娘用牡丹鳳凰圖案的東北花布，做了身改良式旗袍。頸部鎖骨下方挖了水滴口，比傳統旗袍多了份性感。無袖，露出纖細手臂。

「腰，緊不？」語馨左顧右盼問。

老媽說道：「不緊！尺寸合適」低頭瞄了眼女兒雙腳，「就是配上這繡花鞋，看著像地主婆。」

「地主婆就地主婆！」雙蝶飛舞，溫存甜蜜，好似掙脫那禁錮年代，語馨自覺滿意。

平日，杰登穿的就是白襯衫加西裝，典型外企裝束。在這個特別的時刻，他就像上台做報告一樣，只是多戴了朵玫瑰胸花。他比新婚妻子大十二歲，舉止穩重，時不時微笑，卻無誇張的表現。

婚禮時，即便言語不通，何奶奶很熱絡地同杰登一家打招呼，為的是拉近兩家距離。餐後，趁四下無人時，小聲地對語馨說：「嫁過去後，要善待人家的孩子。我也是繼母帶大的，姥姥在我三歲的時候因病過世，姥爺娶了位寡婦。她有個比我還小一歲的兒子，但是沒把他帶到家裡來，就是全心全意要對我好！」

「老天！怎麼從沒聽你說過？那她多難受，自己都見不到親生兒子！」語馨聽了震驚，情不自禁為那寡婦姥姥叫屈！

「那個時候帶著『拖油瓶』不好改嫁。她來了我們家，生活有著落，攢錢寄給兒子用，總比起挨餓強吧！」

真是時代的悲劇！語馨蹙額背身，轉過去餐桌倒杯橙汁，遞給老媽，自己也喝了小半杯。她從來沒有想到要當別人的繼母，也不知道如何做才好。

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「老何，二胡表演，你去嗎？」門口有人喊著。

老媽隔著一道白牆，沒見到人影，就大聲回應：「老吳啊！不去了，我女兒來看我了！」

養老院 經常有義工演出，隱藏在江湖的高手不少，音樂會挺受歡迎。（五）