大公子介紹說：這個都是真正的緬甸 翡翠，現在開採過量，不久後就會絕跡。所以擁有一塊上等的翡翠，日後定會增值。

安靜一行人第一次看到這等陣勢，十分開眼。大公子又說：這些玉本是不賣的，我與小兄弟有緣，倒可以出讓一枚。安靜說：太貴了，我們買不起。

大公子倒十分善解人意，說我們還有一種金鑲玉，是我家獨創的。奧運 會金牌都是用的我們家的金鑲玉，這個讓老外極其驚艷。

一行人在店中漫步，又來到另一間專櫃前，專櫃後面站著一排穿紅衣服，紮著小絲巾，頭髮盤成統一髮髻的年輕女子，好像航空公司的空姐一般。見他們進來，一起彎腰鞠躬，齊聲說道：總經理好。

安靜一群人等跟在大公子後面，儼然一個狐假虎威。大公子就對一個制服上多兩道橫槓的女子說：這是我小弟，從加拿大 來的公子，你把上等的金鑲玉拿一套給他看看。然後對林華北說：這一套金鑲玉是十二生肖限量版，你若買了，過幾年，給兒子娶親都夠了。絕對是上好的品質，尊貴禮品。

安靜不懂玉，只看得眼花撩亂，對大公子一番高論，也是欣然接受。欣欣年方十九，對社會上的人等一無所知，見大公子一口一個「小弟」，自然也很受用。

大公子說：這一套標價二十萬，我低價給你十萬。安靜聽大公子說給欣欣結婚，又有收藏價值，一時心動。本來給自己反覆下的界定，如今不知扔到哪個爪哇國去，聽大公子說十萬就賣，不禁咋舌，說：這個也不能買，我們沒有那麼多錢。（一二）