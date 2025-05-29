傑夫，你在哪裡？（九）

傑夫呢，一身藍色滑雪衣褲，戴著帽子和眼鏡，看上去很酷。

不多久，傑夫拉著我在冰川 上飛翔起來了。我們穿梭於冰雪世界，雪花落在我們的臉頰和身上。這時候，傑夫一高興又唱起了俄羅斯 民歌〈三套車〉：「冰雪遮蓋著伏爾加河，冰河上跑著三套車。有人在唱著憂鬱的歌，唱歌的是那趕車的人……」

歌聲迴盪在空曠的冰川上，餘音繚繞。幾圈下來，我雖然開心，卻早已頭暈目眩，只得退下，傑夫卻繼續滑雪橇。我欣賞他矯健敏捷的身影，以及那超凡的技藝。遠遠望去，彷彿就是力和速度的較量。

此時，我站在一張長滿了冰雕的空長椅旁，忽然想起很多年前，杭州大雪紛飛，西湖結了厚厚的冰，湖邊也有一張長滿冰雕的空長椅。它是那麼寧靜、肅穆，厚厚的白雪，覆蓋著它夢幻一般的空寂。

多少人來了又走，只留下它固守寂寞和孤獨。不過，我想它一定曾經是輝煌的。在它身上演繹過刻骨銘心的愛情、撕心裂肺的生離死別；也演繹過重逢的喜悅、孤寂中的獨白，以及夕陽西下時淡淡的感傷。那些在椅子上坐過的人，無論是黑髮少年還是白髮老人，他們都隨著時光的河流，去向更遠的前方。

我對著空長椅浮想聯翩時，傑夫提著雪橇過來對我說：「估計今天看不到極光了，你是否在這裡多住幾天回去？」

我說：「明天我就回舊金山 了。」

他聳聳肩，「改一下機票，難道不行嗎？」

我搖搖頭說：「回去寫論文。」他就默默無言地望著我。

傑夫對運動情有獨鍾。半晌，他拉著我再去滑雪時，被我婉拒了。（九）