4

感恩節 的聚會是不是汝陽和滬生的合謀，她已記不清楚。似乎滬生張羅得更起勁一些，或許他一個人待在紐約太寂寞了。春天一別，她和他已經有半年多沒見面了。她發覺，自從汝陽來美之後，他不再催她去紐約，甚至很少給她打電話了。秋天是收穫的季節，也是令人惆悵的季節。而她的秋天裡卻只有無盡的惆悵。

那天滬生表現得一反常態，令她驚訝。一進門他便大聲嚷嚷：老闆快點上火雞啊，我從紐約大老遠趕來，就是想嘗嘗這大鳥的味道。

汝陽說：急什麼，房東太太聽說你要來，特意烤了一隻十六磅的火雞，分給我們一半。只怕你沒那麼大的肚子呢。

誰說肚皮不夠大，我可是餓壞了。滬生一邊說，一邊從車的後備箱搬出一個大紙盒箱，像變魔術一般，往外一樣一樣地掏東西。她伸著脖子看過來，哇，這麼多好吃的，火腿、臘肉、竹筍、百葉結、上海青江菜。天哪，你這是要開飯店嗎？

滬生說：火雞沒啥味道，咱吃不慣。我給你們做道上海菜，醃篤鮮。哈哈，鮮掉你們的眉毛，我可不負責任。

真是沒白在中餐館 打工啊，這水平，都能開餐館了。汝陽半開玩笑地說。

欸，算你說對了。我正琢磨著是不是要開一家餐館，專門做上海菜。這個暑假扎進中餐館打工，學了不少營銷策略，要學以致用嘛。

得了、得了，你還動真格的，開開玩笑而已。我們都是文化人，怎麼著也不能淪落到那個地步啊。汝陽又跟從前那樣，一本正經起來。

滬生撇撇嘴，其實呢，如果從賺錢的角度講，沒哪個行當是高大上的。你能說沃爾瑪 就比律師樓低一個檔次嗎？沒道理嘛。

好了，咱們別爭了。人在屋簷下，不得不低頭，這道理誰都懂，沒辦法的事。汝陽話一出口，滬生的臉頓時變得煞白。（八）