唱完，他們微笑互看。幾秒鐘後，恕民突然說晚上還有約，茱迪搶付咖啡錢，休止符乍然落下。

三個月後的夜裡，正是隆冬，店裡一個客人也無。茱迪準備提早打烊，恕民醉醺醺出現了，倚著牆，紅著眼睛。她吃了一驚，但很快就明白了，男人是借酒壯膽。

她嘆了口氣，關燈落鎖，叫車送他回酒店。他走路踉蹌，身體往她這邊倒，臉上掛著一種赴死的表情。在車裡，她的羊毛外套、他的羽絨服，層層累累，竟無法隔斷兩人的內熱自行在交流。原來，人不必靠香水去延展魅力，只要彼此準備好了，就能捕捉到那氣息。兩人一語不發，像決鬥前的靜默。

進了房間，她倒杯溫水遞過去。他突然抓住她的手，大著舌頭告訴她，安妮讓孩子從小跟著他們睡，這樣才放心。兩個孩子睡一張榻榻米，一家四口擠一間，有時一張床睡了四個人。就這樣，孩子慢慢長大了，安妮給他們加了一塊榻榻米，女兒有時還會上床，跟媽媽貼著睡。

有一天，那時女兒上中學了，有一天突然抱起枕頭、棉被，回自己房間。第二天，兒子有樣學樣也走了。他們突然離開，像是無言的譴責。他跟安妮躺在床上，不說話。他們是男人和女人，或只是孩子的爸爸、媽媽？這是安妮的選擇，他任其發生。現在，孩子離開屬於夫妻的床，他們還能過夫妻生活嗎？他早就忘了那種熱切激情，而身邊這個女人更早的時候就冷掉了。

她沒有傾訴自己的祕密做為交換，只是把另一隻手覆在他的手上，那裡傳來一陣顫慄。他用力抱住她，她沒反抗，做好了粉身碎骨的準備。（一一）