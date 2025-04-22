紫妮蹙蹙眉道：「我才不怕呢！看見她就不開心，你看她這兩天，真真小人得志，煩死人了！」

稽虞道：「不要再說了。你找我總不是為了她吧？」

紫妮笑了，道：「當然不是！我來是問你，明天有空嗎？」

稽虞愣了一下，旋即就明白了。她看著紫妮，眼睛裡閃過一絲抗拒，但立刻又微笑了起來，道：「你真的要給我做大媒啊？」

紫妮點點頭道：「明天周末，怎樣？一起吃飯吧，然後再去唱唱歌，如何？好久都沒有唱歌了。」

稽虞嘆口氣，道：「好吧。」

紫妮道：「聽你這口氣，無可無不可的，這可是終身大事呢！」

稽虞道：「好！我一定去，這可以了吧？」

紫妮笑道：「拿人家好心當作驢肝肺。」

稽虞笑道：「我不知好歹。」

紫妮道：「就是。」

稽虞道：「跟你學的。」

紫妮敲敲稽虞的肩膀，道：「你最近可變壞了不少。」

稽虞往一旁躲閃了一下，道：「你最近可敏感了不少，都快成心較比干多一竅的林妹妹了。」

紫妮睜大眼睛，問道：「有麼？」

稽虞笑道：「我就這麼一說，好了，主管來了，你趕緊回自己座位去。」

紫妮回到了座位上，停了停，拿起了手機，飛快摁了幾下鍵盤，她給宗正說好了約會的事。

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稽虞並不因為要相親就刻意打扮，這多少讓紫妮感覺有些不快，她覺得稽虞對自己的熱心簡直不重視。她並不要稽虞感激自己，但起碼應該重視她自己的終身大事。可稽虞卻這樣的敷衍，讓紫妮不解又惱火。看著稽虞一身隨便的裝扮，她就有些冒火，埋怨道：「你怎麼穿成這樣子？多麼老氣橫秋的！」（一四）