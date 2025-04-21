宗正給紫妮打了電話，說他的一個研究生同學可能是比較合適的人選。紫妮聽了很有點兒興奮，她拿著手機的手竟然微微有一點抖，急急問道：「那什麼時候讓他們兩個人見一見？」

宗正笑道：「你真是這樣著急嗎？你知道你那個稽虞自己怎樣想的嗎？」

紫妮道：「我跟稽虞說了，請你幫忙留心，她並沒有生氣。」

宗正道：「可能是人家教養好，輕易不表現出來自己的不高興吧？」

紫妮感覺有些不快，生氣道：「你怎麼那麼關心稽虞生不生氣？」

宗正聽出來紫妮的不快，忙解釋道：「我不是怕你不高興嗎？自己這樣興興頭頭的，別人卻不領情，你是不是有些委屈？」

紫妮道：「稽虞沒有不領情啊。」

宗正嘆口氣道：「好吧，既然你這樣篤定，就去跟稽虞說一聲，約一下。看她什麼時候方便，大家一起吃個飯認識一下，如何？」

紫妮笑道：「好的。等我跟她敲定了，給你電話！」

宗正掛了電話。

紫妮起身走到稽虞的座位旁，稽虞正低著頭看一份文件，過於專心了。紫妮在她身邊站著，她根本沒有注意到。紫妮拍拍稽虞的肩膀，稽虞被嚇了一跳，抬起頭道：「哦喲！你嚇死人不償命哦！這麼悄無聲息的。嚇我一跳！」

紫妮撇撇嘴道：「看什麼呢？這樣認真。我都已經站了……」抬起手，她看看表，「差不多有十分鐘了。」

稽虞笑了笑，道：「黃鶯成了老闆助理，她原先的工作都給了我。我總應該了解一下，不然可能會做不好。」

紫妮又撇撇嘴道：「終於飛上高枝兒了。可終究不過是一隻烏鴉。」

稽虞低聲道：「當心！禍從口出！」（一三）