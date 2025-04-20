「喬興宇要從員工裡面挑一個人，做他的助理呢！」黃鶯的臉上已經有了幾絲興奮，她應該是躍躍欲試地想要爭取一下的。

「不知道。」稽虞和紫妮異口同聲道。

「你們倆都很有希望哦！」黃鶯拉長了話音，目光在紫妮和稽虞的臉上飛快地穿梭著，看她們有什麼不一樣的反應。

紫妮的嘴角邊浮起一個近乎嘲諷的微笑來，她根本無意於做什麼老闆的助理。稽虞卻略微蹙起了秀氣的眉，她不想成為同事眼睛盯住的目標，她很安於現狀。做一個普通的員工沒有什麼不好，況且，稽虞從來沒有打算在這個城市待多久，或者，她很快就會離開這個城市了。稽虞想到這裡，不禁微微笑了一下，似乎一下子卸下了一個沉重的包袱。

「你們怎麼都沒有反應啊？」黃鶯誇張地吃驚著。

「好了啦！」紫妮學著黃鶯甜膩的語氣，拉長了聲音，「你才是最有希望的那一個呢。」

「你少來！」黃鶯仔細看著紫妮，想知道她是不是在拿自己取笑，可紫妮卻一臉的認真。她於是又說道：「你真的不想爭取一下？還有你，稽虞，難道你也不想嗎？」

稽虞和紫妮同時搖頭，黃鶯這下可真的是吃驚了，她問道：「為什麼呀？」

李清菱也插話進來：「對呀，你們兩個都最有希望了呀。」

稽虞和紫妮相視一笑，然後紫妮道：「人各有志。」

稽虞道：「我不想做太操心的工作。」

「我也不願意太操心。」李清菱想都沒想，就衝口而出了。

黃鶯卻沒有說話，她只是笑了笑，可其他三個女孩子都覺得這個笑容很意味深長。但是誰都沒有說話，只是跟著黃鶯一起笑了。（一二）