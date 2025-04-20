我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

女人心（一二）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

「喬興宇要從員工裡面挑一個人，做他的助理呢！」黃鶯的臉上已經有了幾絲興奮，她應該是躍躍欲試地想要爭取一下的。

「不知道。」稽虞和紫妮異口同聲道。

「你們倆都很有希望哦！」黃鶯拉長了話音，目光在紫妮和稽虞的臉上飛快地穿梭著，看她們有什麼不一樣的反應。

紫妮的嘴角邊浮起一個近乎嘲諷的微笑來，她根本無意於做什麼老闆的助理。稽虞卻略微蹙起了秀氣的眉，她不想成為同事眼睛盯住的目標，她很安於現狀。做一個普通的員工沒有什麼不好，況且，稽虞從來沒有打算在這個城市待多久，或者，她很快就會離開這個城市了。稽虞想到這裡，不禁微微笑了一下，似乎一下子卸下了一個沉重的包袱。

「你們怎麼都沒有反應啊？」黃鶯誇張地吃驚著。

「好了啦！」紫妮學著黃鶯甜膩的語氣，拉長了聲音，「你才是最有希望的那一個呢。」

「你少來！」黃鶯仔細看著紫妮，想知道她是不是在拿自己取笑，可紫妮卻一臉的認真。她於是又說道：「你真的不想爭取一下？還有你，稽虞，難道你也不想嗎？」

稽虞和紫妮同時搖頭，黃鶯這下可真的是吃驚了，她問道：「為什麼呀？」

李清菱也插話進來：「對呀，你們兩個都最有希望了呀。」

稽虞和紫妮相視一笑，然後紫妮道：「人各有志。」

稽虞道：「我不想做太操心的工作。」

「我也不願意太操心。」李清菱想都沒想，就衝口而出了。

黃鶯卻沒有說話，她只是笑了笑，可其他三個女孩子都覺得這個笑容很意味深長。但是誰都沒有說話，只是跟著黃鶯一起笑了。（一二）

上一則

世博美國館走侘寂風 展出「月球石」象徵美日友誼

下一則

摩羯蘇軾

延伸閱讀

女人心（一）

女人心（一）
香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」

香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」
雪夜記（全文完）

雪夜記（全文完）
雪夜記（七）

雪夜記（七）

熱門新聞

圖／江長芳

詐欺犯的委託

2025-04-16 02:00
圖／abwu

詐欺犯的委託

2025-04-17 02:04
新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

2025-04-13 17:36
圖為瓊瑤在2017年8月1日出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書發表會留影。 （中央社）

作家的緣分–隱地日記四則

2025-04-14 02:00
圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蔣勳：蘇軾是魔羯座 韓愈是射手？

2025-04-19 02:00
圖／陳完玲

流金歲月的餘暉

2025-04-14 02:00

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人