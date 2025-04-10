今年的花草比往年長得更快、更好，父親說去年那場大雪把害蟲都凍死了，瑞雪兆豐年。到安東年家大棚取貨的實體花店多了起來以後，他多請了一個全職工人和一位負責網路的客服。隨著天氣回暖，多肉植物的銷售旺季也來了。如果全年的生意都能像這個月這麼強勢，建新花棚投入的錢有望在兩至三年內收回成本。父親說花棚這個發展勢頭很好，家裡開不開塑膠廠關係不大了，他本人都可以過來給安東年打工。

這天，安東年匆匆吃過早餐，開車送老婆去上班，回花棚幹活。他新進了一批苗，是脫土快遞過來的，今天內不種好，根會乾死。這是一批進價不低的貴貨，如果按正常死亡率10%的話，養一年，花花個頭翻倍，他可以按四、五倍，甚至更高的價格賣出去。現在客戶的心理有些微妙，越是價格貴的植物就越多人追捧。

當然，這個所謂的貴，指的是正常人能消費得起的理性價格，不是無良商家花血本炒起來的天價。各別商家把自己的東西放網路上拍賣 ，把價錢抬到正常價的十倍、二十倍，造成這一樣東西馬上就要升值的假象，然後分批投放這些東西進市場。等到很多人手上都有這個東西後，他大量鋪貨，價格狂跌。之後，開始炒作另一個品種。

走中高檔路線是惠芬和舅舅給他的建議。惠芬說，做服裝生意的人喜歡冬天，是因為賣一件冬衣，比賣十件夏天衣服的利潤還要高。

他還未進花棚，就聽到裡面吵吵嚷嚷的，是安東平跟小寶在吵。安東年氣不打一出處，把綁在門口的中華田園犬解開，牽在手中。

「汪汪，汪汪汪！」（二三）