他還養了四十一條錦鯉，每條都有自己的名字──後來，老鷹叼走四條錦鯉，令他傷心了很久。然後，給魚池做了個網罩保護起來。

安東年的新棚搭好沒多久就立秋了。立秋這天，惠芬過來幫他一起種花。他們忙到很晚，工人都回家了還留在棚裡。送惠芬回家的路上，他們說起讀書時的事。

惠芬問安東年，當年為什麼不選她。安東年想了想說：「你爸爸脾氣暴躁，又很愛喝酒，我怕他打我。」

惠芬說：「如果他不是那麼愛喝酒，就不會中風 ；如果他不中風，不會這麼早把花棚交給我打理；如果他不把花棚交給我打理，我可能現在已經嫁給土豪，做全職媽媽了……」

中學畢業後，惠芬開始在自家的花棚幹活。交過幾個男朋友，其中有一個還是安東年老婆介紹的，是她的同事，但都沒法長久。安東年老婆的同事後來說，跟惠芬在一起，會有跟男人在一起的錯覺，太過粗獷爽朗，皮膚還曬到那麼黑，令人心生怯意。

惠芬對安東年說，那些男人都是她不稀罕的，所以跟他們玩玩就好了，玩膩以後，甩掉也不難受。安東年笑笑，沒講什麼傷害他們友誼的話。這些年來，他一直都把惠芬當哥們，儘管他們的身體結構有著很大的區別。

安東年對惠芬跟誰相親、跟誰怎樣相處，並不是太在意，但他老婆在意。因為這次相親是她安排的，這麼快就宣告失敗，她有些受不了，親自跑去找惠芬，又一次詳細向惠芬描述她同事的各個優點，希望惠芬回心轉意，重新接納她的同事。惠芬聽得耳朵嗡嗡響，但又不好發作，因為把她煩得要死的女人，是自己最好的朋友的老婆。（一五）