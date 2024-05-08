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清空（四）

陳謙

他給她看了自己堆在矮凳上那些當年地下流通的TOFEL和GRE備考書籍。完玉淺淺一笑，這些正是她按母親的意願，從大四就在攻讀的，她甚至已經考完了這兩個考試。那個國門剛開的時代，到美國去，是一代人的人生方向。勤威小心翼翼地說出想遠去美國的打算，完玉一點沒有覺得奇怪。

只是勤威坐在幾乎要矮到塵埃裡去的木凳上，說起他的美國夢時，說的是「那可是一個全世界的垃圾人都可以重新洗牌的地方」。完玉對「垃圾人」這樣的形容詞很不以為意，但對勤威那樣急切的夢想上心了。她在那個夜晚，認真地給母親寫去了確認自己希望盡快去美國留學的信。在這之前，正在加大聖地牙哥分校化學系進修的母親，一直在為勸不動完玉去美國留學而頭疼。

後來的一切都很順利，完玉拿到去美國的學生簽證的第二個星期，就跟勤威在南寧登記結婚。他們容顏、身高的差別，讓民政局婚姻登記處的大姐在恭喜他們時，都忍不住好奇地盤問起來。喜上眉梢的完玉和勤威脫口而出的回答都是「幸運唄」。

勤威果然順利地夢想成真，很快就拿著陪讀簽證登陸美國。沒有人懷疑勤威憑自己的努力也可以去美國的，但也無人懷疑，以他的出身背景，正走反走，都會是一條漫長而風險難以確定的道路。

到了今天，完玉從母親那兒學會了一個新詞，叫「鳳凰男」。勤威當年是連完玉那個嚴肅得罕有笑容的母親，都忍不住會用「這孩子真是人家說的筆筆中鋒啊」來描述勤威的人。是完玉選擇了成就那樣一個「鳳凰男」的。她說過她不會在意的，哪怕勤威會像所有人預言的那樣，最終甩了她。（四）

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