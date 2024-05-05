他講義氣，覺得她一個人帶著孩子，在這裡無親無故，挺不容易的，問他什麼事，他總是細細講怎麼辦，又是舉例、又是解釋，當過老師的人就是不一樣。她說要給牆上釘幾顆釘子掛裝飾畫，他吃過晚飯就來給她釘。遇到洗碗機漏水，一大早過來坐在地上一邊拆，一邊看視頻研究。為了不讓她多花錢，自己親自動手搞到半夜。

他替她拿的主意，說：你去考地產經紀證書吧，時間靈活，自己的事業，又賺錢多。再說，女人有點事業好，以後腰桿硬氣，不怕遇到什麼事。他一個勁鼓勵她考試不要怕，一點一點啃下來就好了。

她沒什麼文化，就讀完了中專，要不是ESL班裡結交了幾個朋友，她也堅持不下來。拿到ESL六級證書，她才知道自己不笨、不蠢，只是她不擅長國內的教育模式。他說：你這麼聰明，也很努力，大不了別人用半年，你苦個一年，怎麼都考下來了。

她這輩子只聽到別人誇她漂亮、樣子年輕、皮膚白，她從來不知道，自己除了做為一個女人本身以外的價值。考試前她緊張，他過來幫著複習，替她做筆記，像小學老師那樣，讓她一條一條背給他聽。送走孩子他就過來了，漸漸就熟了，熟了就隨便了：兩人的胳膊腿還沒碰到，靜電劈里啪啦地炸開了。

他開玩笑說：「哎喲，咱倆還挺來電的。」她好些年沒聽到男人和她說俏皮話，一時沒忍住，伸出手拉他的胳膊：「看看還有沒有電？」捏住他結實頎長的胳膊的那一瞬間，她的渾身像通了電似的，也像被下了蠱似的。她聲音發顫，把手放他腿上說：「再試試有沒有電。」

是她先撲到他懷裡的，兩人在餐桌前，以極其怪異的姿勢抱著。中間隔著兩個椅子的兩個扶手，分別硌開兩個人的下半身，卻分不開兩人的上半身。（一三）