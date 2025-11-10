去冰島 之前讀到一本書，因此對當地的食物並沒有太多期待。作者摩斯（Sarah Moss）在書中直言：「我真不知道，冰島人是怎麼在傳統飲食中存活下來的？」但書中帶給我的偏見，在冰島的第一餐就開始被修正，甚至漸漸懷疑摩斯是不是不吃魚、不吃羊？

冰島有豐富的漁產，魚一直是主要的食物來源，他們也把魚製作成魚乾便於保存，冰島的魚乾和我在台灣時吃的差不多，不同的是他們吃的時候會塗上奶油。我在冰島時喜歡上他們的奶油，當地的奶油鬆軟幾乎像霜淇淋，他們還會在上面灑一點黑色的火山鹽或者紫色的北極草本鹽，好看極了。

冰島人也吃魚肝油。我媽媽是健康食品的先驅，小時候被她逼著喝了好多魚肝油，如今那是極少數我不喜歡吃的東西之一。

他們也把鯊魚醃製起來吃。鯊魚的處理是技術活，處理得不好，吃起來有阿摩尼亞味，因為鯊魚的體內存有尿素維持鹽分和水分平衡，鯊魚死後如果沒有及時把血液放乾，或保存溫度不夠，尿素會分解成阿摩尼亞。外子嘗過之後竟然說他能接受，我白了他一眼，告訴他：「以後我吃臭豆腐，你也不准有意見。」

冰島人的主食之一Skyr，是一種類似優格的食物，在製作過程中會產生大量的乳清，乳清蛋白有益肌肉發展，非常受健身族群歡迎，而當地人會拿來保存食物。除此之外，冰島傳統的保存食物方法還有鹽漬、風乾、燻乾，雖然冰島天然資源缺乏、氣候惡劣，但他們總能在僅有的條件下想出辦法來。

羊，非常符合冰島人的經濟效益觀，每一處都有利用價值，不會被浪費。冰島的羊毛製品風靡全球，羊乳一直是冰島乳製品的主要來源，直到十九世紀後半，農場開始有效養牛之後，牛乳才逐漸取代羊乳；至於羊肉，更是不需多言。住家附近的餐館老闆娘知道我們要去冰島旅行，特別告訴我，如果不排斥羊肉，冰島的羊特別鮮美。

這次的冰島行程，有一天急著趕路，就在加油站 用餐。在觀光 業興起之前，這個加油站招待的主要是卡車司機，如今旅客是主要客源。他們的羊腿鮮嫩可口，幾乎入口即化，不禁讓我聯想到，不少台灣美食也只在巷弄間。

在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）的天空酒吧，遇到的冰島美女告訴我們，當地傳統飲食還包括了海鸚和馬肉。有些美國人聽了不禁咂舌：這麼可愛的動物怎麼忍心？我一向最不耐煩這樣的姿態，沒有挨過餓的人，最不該批評別人。

讓我好奇的是冰島人對甘草的應用。我在便利店裡頭看到過甘草口味的鹽和各種調味料，還有甘草口味的乾棗、各式各樣的甘草糖。我忍不住買了一包甘草糖巧克力，還有一包比鹽還鹹的甘草糖。

我想告訴摩斯，應該再寫一本續集，還冰島美食一個公道。