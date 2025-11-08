我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

後園復活了

李慕雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

我們住在人口密度高的紐約市（New York），房屋建得密密麻麻的，鄰家有一棵大樹，把我們後園的陽光都擋住了，所以種不出任何東西來。直至去年初，鄰人花了不少錢，請人把樹砍掉，於是我們得以重見天日，老伴才又打起後園的主意。

前一年，她在前門用花盆種胡桃南瓜（butternuts）慘遭失敗，友人說必須種在地裡，她就把我拉到後園，叫我著手鋤泥翻土。看著我工作時，她想起我倆同上高中時的一件趣事。

當時課餘由老師教我們學園藝，在校園的空地學種菜，同學們分成幾組，每組五、六人，我的那組是幾個男生，放學後只想趕快回家做功課，無心種菜。有個同學想出種地瓜葉的好主意，因為它粗生，不用照顧。誰會想到過了幾十年後的今天，竟然聽見老伴說：「那時有一組懶人，竟然種地瓜葉。」她不知道，被罵的那個懶惰人，正是她的眼前人。

當我告訴她真相時，兩人都大笑起來。我和她，三年同坐一間教室裡，我不曾多看她一眼，也不曾多說一句話，離開學校後開始了七年的交往，才會今天得聽她使喚，替她在後園鋤泥。

她又問我，以前我家是開農場的，可曾也有種菜？我告訴她除了有幾棵木瓜樹之外，什麼也沒有種，只忙於養雞和賣蛋。但我在讀小學六年級那年，曾回鄉間住了一整年，所以我熟悉農村生活，拿起鋤頭來幹活也難不倒我。

可是我們的後園荒廢已久，許多地方長滿野草，要費很大功夫去清理。終於理出一個地方適宜種瓜，就鋤泥鬆土，再動手種下瓜苗。幼苗種下初期，我用水桶裝水，由老伴把水輕輕澆在瓜苗旁邊；後期瓜樹長牢了，她就用塑膠水管遠遠地把水射出去，免受蚊蟲之擾。就這樣，陽光加上水，胡桃南瓜來報到了。

這是老伴第一次種出胡桃南瓜，初時外皮是青色的，成熟時變成棕色。她把瓜藤引開來，遍布在後園地上，結果成了一片葉海。我對胡桃南瓜的印象是：形似葫蘆，葉大如盤，味勝南瓜，還要再種。

今年老伴把去年留下來的胡桃南瓜種子取出來用，竟然沒有一粒發芽，不知是哪裡出了問題，只好又到外面買新苗來種，如今我倆對後園是信心滿滿的。

去年我把棄置的花架改造成扶手，從此老伴對上下樓梯不再視為畏途；鄰人砍掉大樹，使我們後園再次見到陽光；而試種胡桃南瓜成功，老伴欣慰。小小後園，經過多年荒棄，如今又有了笑聲，滿園綠意，充滿生機，看來我們的後園復活了。

南瓜 紐約市 園藝

上一則

我的秋假

延伸閱讀

歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜

歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜
好市多季節限定貝果 粉絲：秋日早餐終極享受

好市多季節限定貝果 粉絲：秋日早餐終極享受
秋日限定 南瓜田登場華人熱捧 成周末親子遊好去處

秋日限定 南瓜田登場華人熱捧 成周末親子遊好去處
萬聖節將至 諾可「南瓜石」再掀打卡潮

萬聖節將至 諾可「南瓜石」再掀打卡潮

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00
早市上賣羊奶的羊車販。

歸鄉者的鏡頭（上）

2025-11-01 02:00

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」