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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

錢鼠遇上鐵公雞

阿平
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我小時候在南台灣的院子裡常看到小小黑黑的老鼠，長輩們告訴我那些是錢鼠，不是老鼠，錢鼠會招財，而老鼠惹人厭。長大後聽人取笑某人愛財是錢鼠，後來又學到鐵公雞一詞，是笑人精打細算、過分節儉、一毛不拔。這兩種人若遇上了，會是怎樣的結果？  

我一向節儉，能省則省，搭飛機都搭經濟艙，捨不得坐好一點的位子。日前從台北飛回舊金山（San Francisco）之際，姊夫勸我對自己好一點，一大把年紀了別捨不得花錢，天䁱得還有多少機會。我聽了覺得有理，馬上打電話到航空公司要求升級到豪華經濟艙。航空公司服務人員告訴我，升等要五百美元，並外加一百美元手續費，我很不服氣，認為升級是給航空公司賺錢，他們沒有理由加手續費，於是當場決定不升級，想著到機場找機會升級，大概會便宜些。  

機場的情況卻不是我想像那樣。我問地勤人員是否還有豪華經濟艙，地勤人員說有，但是升級要一千美元。我當場愣住，直問為什麼價格是網上升級的兩倍？地勤人員馬上說，在機場升級都比較貴，見她不願降價，我只好訕訕地拿著登機證，往登機門的方向走去。  

登上飛機找到坐位後，我發現鄰座是個兩三歲的小女孩，我心裡暗暗叫苦，想著這次飛行一定少不了折騰。半夜時，我被鄰座的小女孩踢醒，她的雙腿擱在我的大腿上，使我無法再入眠。我看到坐位前排有三個位置沒人坐，心想可撈到便宜了，若是空服人員讓我坐到那裡，我就可以把那三個位子當床躺平。可惜我的如意算盤打錯了，空服人員告訴我，前排的位置需要買較貴機票才能坐，無奈之下，我只好移到另一個空位，繼續飛往舊金山。  

航空公司是隻錢鼠，很會賺錢，但是沒有從我這隻一毛不拔的鐵公雞身上多賺一毛錢，而我也沒從錢鼠上撈到好處，航空公司少賺了五百元，而我也沒如願換到沒有旁人的位子，此番交手可謂打成平手，沒有贏家。

舊金山 機票

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