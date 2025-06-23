聽說過美國德拉瓦州 （Delaware）嗎? 若不是前總統拜登搬進白宮前在這裡住過七十年，可能很多人都不知道這個州。

德拉瓦州東瀕大西洋、北鄰賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、西南接馬里蘭州（Maryland）、東北臨新澤西州 （New Jersey）於一七八七年十二月七日第一個複決通過目前的美國憲法、並加入現今美國聯邦體系，因此又有「第一州」的稱號，面積不到六千五百平方公里，是美國僅次於羅德島州（Rhode Island）第二小的州。

好友大鎮與雪華夫婦就住在德拉瓦州最大城市威明頓（Wilmington），先生跟我一年多前短期造訪他們，雖如蜻蜓點水，卻印象深刻。基於德拉瓦州寬鬆的公司法，對企業界提供相當友善的法律環境，因此美國有許多上市公司在此註冊，同時該州沒有銷售稅（Sales Tax），吸引許多鄰州的居民來此消費，這裡也成了有名的購物天堂。相較於紐約或華盛頓特區，德拉瓦州的生活成本、房價和租金相對較親民。這裡環境優美、居民生活富足，有點低調的奢華之感。

在德拉瓦州，最讓我印象深刻的是去參觀德立華中文學校（Chinese School of Delaware），該校是一九七一年創立的，一群有志促進中美文化交流與融合的美籍華裔人士，慷慨捐款購置校地與建築，於一九八二年特別成立了非營利的德立華華美聯誼中心（Chinese American Community Center,CACC） ，還開設了各種文化課程，如學習中文、書法、繪畫、舞蹈和音樂等，向當地居民傳播中華文化，這些課程不僅服務華人 社區，也吸引了對中國文化感興趣的非華人參與。

德立華華美聯誼中心從一九九二年起，每年舉辦為期三天的「中國節」活動，內容包括舞獅舞龍、武術表演、兒童手工展示，以及中國陶瓷、書法、國畫、服飾等展售，中華美食更是不可或缺的，吸引了德拉瓦州州長、副州長、聯邦參議員、州眾議員等政要前來觀賞。最特別的還設有展廳，大鎮、雪華夫妻多次負責展過青銅器、古玉、甲骨文、瓷器、漆雕等，令當地民眾大開眼界，這種少見的歷史文化的展示，不但促進了華人社區與非華人社區間的文化交流，更增進彼此的了解和友誼。

先生跟我來自資源與人力相對豐富的加州，看到有一群華人在這個不那麼為人熟知的州，默默貢獻財力、物力與心智，將淵遠流長的中華文化發揚開來、讓饒富趣味的古代珍貴文物在異鄉展出，不同族裔間的情感在這裡生根發芽，我們心中充滿感動與敬佩。

主修商業的大鎮兄在德拉瓦州從事化學專業，雪華從事醫護工作到退休，夫婦倆一九八二年來到德拉瓦州，一晃四十年就過去了，比在台灣待過的時間還長。大鎮兄學貫中西，時常撰寫書評並為文介紹典故，他私人收藏的青銅器複製品和玉器等文物，總讓朋友們欣賞得流連忘返；雪華說：宣揚中華文化責無旁貸，是我們每個人不可卸的責任，不是嗎？

我跟先生來德拉瓦州原是為訪友，卻發現處處芳草，真是喜出望外。