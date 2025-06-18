郵輪 停靠在巴哈馬（The Bahamas）的首都拿騷（Nassau），我們迫不及待地踏上了這片充滿熱帶風情的土地。蔚藍的天空、奶黃的沙灘、清澈的海水、五彩斑斕的珊瑚礁，彷彿置身於童話世界。

這次旅行還有一個意外的收穫。首日巧遇一對香港 移民的張氏夫婦，更神奇的是我們均來自加拿大多倫多（Toronto），兩家相隔九百米，也算鄰居了，真是有緣千里來相會。那晚，我們四人一起共進晚餐，談笑風生。主食用畢，服務員突然笑嘻嘻地送來蛋糕，大家還以為送錯了桌。

「祝你們結婚紀念日快樂」，隨著服務員甜美的祝福，他倆才恍然大悟，跟著鄰桌的十多人對我們唱起祝福歌，場面溫馨而熱鬧。當我們吹蠟燭時，張先生急忙拿起手機拍視頻，留下了珍貴的影像。

服務員怎麼會知道我們的隱私呢？當我感到納悶之際，內子說出了緣由。在網上報名時，為了升艙，她填寫了結婚紀念日，沒想到郵輪的服務做到極致，還送來了蛋糕，真是意外驚喜，再加上有新朋友與我們共慶，可謂喜上加喜。

張太太看著內子佩戴的項鏈說：「難怪，今天戴了新項鏈，好漂亮。」其實，這是我們前一晚臨時起意，在郵輪上的免稅店購買的。說來慚愧，我很少給內子買禮物，但生活有時還是需要儀式感的，尤其是重大的紀念日，不得馬虎。

大快朵頤後，我倆漫步來到甲板上。大西洋一望無際，晚風輕拂，帶著淡淡的鹹味，似乎訴說著我們共同經歷的點點滴滴。從初識的怦然心動，到攜手共度的柴米油鹽，如今兩個兒子都已長大了，三十年來的每一個瞬間都歷歷在目。

朦朧的月光下，內子脖頸上的珍珠項鏈顯得格外晶瑩剔透。我驀然想到，東西方對結婚周年的命名有所不同，但三十周年都被稱為「珍珠婚」，如此比喻為何完全一致呢？或許珍珠的形成過程與長久婚姻的維繫有異曲同工之妙。我的思緒跟著眼下的波濤翻滾起來，幾個關鍵詞浮現在腦海中。

首先是「時間」。珍珠是由沙粒進入蚌殼內，經過長時間的包裹和沉澱，最終形成璀璨的寶石。三十年的婚姻也是如此，夫妻雙方經歷了歲月的洗禮，共同面對生活中的風風雨雨，最終鑄就了堅不可摧的感情。就拿兩個犬子選擇大學專業來說吧，我倆曾產生較大的分歧，她希望孩子讀醫學或法學，而我傾向學理工科，最後由孩子自己決定，分別選讀了電腦和商科，如今兄弟倆在加州 的高科技公司都混得不錯，時間回答了她多年的擔憂。

其次為「磨合」。珍珠的形成需要經歷痛苦和磨礪，三十年的婚姻生活中，夫妻雙方難免會遇到矛盾，甚至爭吵，經過磨合變得融洽，需要彼此包容。我十分嗜辣，但內子幾乎不碰，每次煮麻婆豆腐，就變成了「鴛鴦豆腐」──紅的麻辣、白的清淡。求同存異勢必給生活增加難度，但何嘗不是高難度的磨合呢？

行文至此，大兒子突然傳來一組求婚照。他在加州聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island）上單膝下跪，將鑽石戒指、紅玫瑰獻給對方，畫面浪漫感人。不言而喻，咱們兩口子的又一個新旅程即將來臨。