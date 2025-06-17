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擁抱的力量

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柔依是我三年前在北加州快樂山（Pleasant Hill）做社區義工時結識的朋友，她熱忱善良的特質，處處表現在平時待人處事的態度上。

多年前，柔依的母親與阿姨決定晚年一起住進在奧克蘭市（Oakland）的一家養老院，柔依幾乎每一兩個周末都會騰出一天，開車到離她住家二十哩外的養老院去探望她們。

四年前柔依的母親過世後，因為阿姨的唯一女兒長久居住在國外，柔依便責無旁貸地繼續關懷已經八十多歲的阿姨，照常抽空去探望。

數月前的某一日，柔依心血來潮，邀我同往那間養老院。我們上路前，她說要先去花店買些花帶去，只見她買了三打紅玫瑰，然後我們驅車直赴養老院。

步入養老院的中心區，在偌大的護理服務櫃檯四周有多名坐輪椅的老人，我也見到手持助行器的老者在走廊踽踽獨行，或坐在會客室的長椅沙發看電視。

柔依將帶來的玫瑰花一一送給他們，這突如其來的舉動，帶給老人們意外的驚喜，他們欣然接下，人人手握著一朶紅玫瑰，原本沒有太多表情的臉上，露出了燦爛的笑容。  

柔依並沒有忘記感謝辛苦的工作人員，她將一打玫瑰花留在護理中心櫃檯，為他們加油打氣。照護人員都為柔依美麗的善舉而發出會心的微笑，這無異在他們每日一成不變的例行公事中，平添了非比尋常的歡樂氣氛，瞬間整座養老院彌漫著芬芳玫瑰花所帶來的生氣。

隨後我們去探望她的阿姨，在柔依噓寒問暖後，阿姨眉開眼笑地對我說，柔依的溫暖關切，彌補了她自己女兒不在身邊的遺憾，她視柔依有如親生女兒。

離開阿姨的房間，柔依手上只剩最後一朶玫瑰，她帶我走到走廊盡頭的一個小房間，門半掩著，柔依輕敲著門，只見一名瘦小的老太太緩步走過來，柔依將手上的玫瑰放在老太太手上，老太太激動地緊緊握著柔依的手說：「太好了，妳真是個仁慈的姑娘。」柔依問老太太：「我可以給妳一個擁抱嗎？」只見老太太驚喜的雙眼泛著淚光，喃喃自語說：「我已經好久未曾有過擁抱了。」聽了這句話，令我心酸不已。只見柔依輕輕地將她瘦弱的身體擁入懷中，彷彿要在那一刻傾其所有的溫情，傳送給這名孤寂的老人。

柔依後來告訴我，自從她知道這位老太太獨身一輩子，沒有家人探望的情況之後，每次去探望阿姨時，她總不忘記走到長廊底，將溫暖送給這位亟需被關切的長者。

她從來沒有想到擁抱的力量如此強大，可不是嗎？它能撫慰一顆幾近枯竭的心靈。擁抱看似只是一個簡單的動作，卻是治癒寂寞心靈的良藥，千言萬語，也抵不過一個簡單而又溫暖的擁抱。

養老院 加州 奧克蘭

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