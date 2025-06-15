一天，外孫女囡囡的爸爸下班後，特地從聖地牙哥 （San Diego）的北邊趕到南面的老鎮交換市場（Old Town Swap Meet），選購了一隻綠色羽毛的鳥。這隻鳥的雙爪緊緊地攥住鳥籠中央懸掛的一根小木棍上，用陌生而又緊張的神態來到我們家。

女婿對五歲的囡囡說：「這隻小鳥是送給妳的生日禮物，喜歡嗎？」囡囡看著小鳥，臉上展開笑容，拍著雙手，嘴裡叫著「小鳥、小鳥我愛你」。她把頭緊緊貼在籠子上，做出要和小鳥擁抱和親吻的動作，小鳥並不知道囡囡這親暱的模樣是因為喜歡牠，反而嚇了一跳，在籠子裡亂飛、亂跳，似乎掙扎著要飛出籠子。這下子，囡囡也被嚇得不輕，原本笑嘻嘻的小臉蛋馬上掛上淚珠，哇哇地大哭起來。

後來女婿清潔完鳥籠，囡囡忙著給小鳥添食加水，還對小鳥說：「爸爸每天都叫我吃蔬菜，你也不可以缺少呀。」說著說著，就去拿了一些菠菜葉子，放在鳥籠的縫隙中，小鳥也愉快地接受了。囡囡有時拿些小米 托在手掌上，把小手伸進籠子餵食，小鳥也不害怕，似乎是知道囡囡喜歡牠，就順勢跳到囡囡手掌上，歡樂地吃飯。小鳥很有靈性，只要囡囡經過籠子，小鳥就會嘰嘰喳喳叫個不停，像是在打招呼；囡囡有時唱歌，小鳥也會隨之起舞。

當囡囡上學時，她對爸爸說：「我去學校了，小鳥一個人很寂寞，我們再去買一隻，二隻小鳥可以熱鬧一些。」 女婿見囡囡如此喜歡，也就答應她的要求。

第兩隻鳥的羽毛是藍色帶有黑、白小點，很漂亮。兩隻鳥住在同一間籠子裡，顯得很擁擠，為了讓牠們有足夠的活動空間，又換了個大籠子。囡囡覺得兩隻鳥有時搞不清楚，就給牠們取了名字：原來的那隻叫Ellie，新的這隻喚Eddie。每次女兒給囡囡買玩具時，囡囡總忘不了也要給Ellie和Eddie買，她選購了小圓鏡子、小掛球、小響鈴，用繩子綁好掛在籠子的頂端，後來還買了一個小梯子，讓Ellie、Eddie學著上下樓梯，挺滑稽的。

前陣子，囡囡發現Ellie無精打采，老是閉著眼睛想睡覺，女婿想著要帶牠去看獸醫，沒想到第二天清晨掀開鳥籠上的布罩時，發現Ellie不聲不響地倒在籠子裡，一動也不動。

早餐時，女婿把這個壞消息告訴了囡囡，她一聽，淚珠兒像斷了線似地滾落在胸前，早飯吃不下，上課時也無法集中精神，一心悼念著她心愛的Ellie。

不久，女婿又到市場拎回一隻淺黃色羽毛的小鳥，牠一進籠子就歡快地和藍色羽毛的Eddie親暱起來，囡囡為家中的新夥伴取名為Eggie，又快樂了起來。