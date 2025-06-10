我向來有讓座的習慣。不論是在公交車上或地鐵 裡，只要看見行動不便的人、年紀較大的老人或是抱著孩子的婦女，我都會不假思索地站起來，把座位讓給他們。但我漸漸發覺，讓座的時候別人會很禮貌地謝絕，這讓我很是納悶，難道如今乘公車坐地鐵的人都喜歡站著嗎？

有次和一名朋友聊起這事，朋友哈哈大笑說：「我的媽呀，你怎麼還會有讓座這種愛好呢 ？N年前我就已經把這美德拋棄啦。」

我傻乎乎地問她為什麼？朋友拍拍我的腦袋，說：「別以為你還有一頭烏黑的秀髮人家就看不出你的年齡。咱們已經到了別人給咱讓座的年紀了。給長者讓座是美德，給後生讓座就是侮辱人啦。你也不想想，誰敢坐你讓出來的位置呢？阿婆。」

我被朋友逗開心了。立刻從椅子裡跳起來，把她拉到鏡子前，近距離尋找白髮和皺紋。才發現不經意間，真的長白髮起皺紋了，原來，在別人眼中，我已經是個老人啦。自此，我有了一個新的口頭禪：我老到連讓座的資格都沒有了。

從那以後，我就很少讓座了。俗話說萬事開頭難，當很多初老者為了拓寬自己的興趣愛好，去學彈琴、學舞蹈、學唱歌、學外語的時候，我卻艱難地開始學習如何做到不讓座。每次看到需要幫助的人，我都硬生生壓下想要站起來的衝動。那種感覺並不好受，只好低著頭，假裝玩手機。

有一次我們一家人去加拿大 安大略省（Ontario）的歐文灣（Owen Sound）購物，看到一個老人家獨自坐在購物中心美食區的凳子上，孤獨地看著人來人往。原來老人來自天津市，到歐文灣來看望兒子一家，但兒子媳婦都很忙，還沒空帶他出去玩。

吃過午餐我們正好要到歐文灣周邊轉轉，問他要不要跟我們一塊兒去？老人說得請示兒子，我們笑了，「完全理解。」為了取得他兒子的信任，我們把手機號碼、家庭住址和工作單位都給了老人，讓他轉給他兒子審批。他請示過兒子後，高高興興地說可以跟我們走。為了讓老人能更好地看風景，我把自己的副駕寶座讓給了他。

由於時間關係，我們只帶老人遊玩了歐文灣附近有名的兩個瀑布：英格利斯瀑布（Inglis Falls）和瓊斯瀑布（Jones Falls），就把他送回家去了。下車時，老人很激動地謝過我們，又特意對我說：「今天失禮了，本不應該坐你的副駕座位的，但我坐後面會暈車。想跟你們去玩，又擔心吐髒了你們的車，所以，請多多包涵。」我瞬間覺得，今天的讓座比以往任何一次都更有意義。

其實，讓座是一種發自內心真誠的關懷，而不需要看對方是否「夠格」接受這份善意。當自己旁邊站著的是疲憊的上班族，是背著沉重書包的學生，是佝僂的長者……為何不讓啊？所以，讓座這件事，真不能一概而論的。

這樣想著，我又笑了起來，看來我這老姑娘應該還是會延續堅持了幾十年的讓座習慣吧。