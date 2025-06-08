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拎板凳搭公車

羅文
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我們家門口的這趟公車，就像為我孫女準備似的，我們搬來時還不知道它就路過我孫女的私校，現在我搭乘這趟公車接送孫女，不僅解決了通勤問題，也滿足了我這個公車迷的好奇，體驗了一下溫哥華（Vancouver）公車的票務制度。

溫哥華的公車都有智能系統，可以投幣，也可以刷Compass卡。至於價格，在區段內乘車是一個價格，跨區段則是另一個價格，但無論哪一種都是九十分鐘內有效，中途可以上下車。

從我家到孫女的學校只有六站，最多二十分鐘就可到達，所以搭車來回，就算加上等車時間，一個區段的票價就夠用了，比開車還環保實惠。根據我反覆嘗試和體驗，第一種情況是：我搭公車送孫女上學再回來，時間不到五十分鐘；第二種情況是第一種的「加強版」，就是我搭公車去接孫女，回到家後讓她上個廁所，休息一下後再乘下一班車送她去課外班，這樣也不到七十分鐘。

但第三種情況我有點吃不準，因為公車規章裡沒有規定。有一天孫女放學後，公車誤點了，讓我們沒有時間中途下車，讓她在家裡歇一會再走；我便在車上臨時起意，打電話給她奶奶，讓她準備在家門口的公車站接孫女的大書包。我和司機試探著說出我的想法，想看看有沒有可能這麼做，沒想到司機非常好心，說了一句「Sure」，就痛快地在我們家門口的那一站開了車門，讓我把孫女的大書包在車門口遞給了她奶奶，然後我們再繼續乘車去課外班。

常在溫哥華搭乘公車，連公車車型我都熟悉了。我常坐的這種是溫哥華最多的車型，是由加拿大於一九三○年成立的老牌汽車公司New Flyer生產的。這款車不僅在加拿大各地奔馳，我在西雅圖（Seattle）也見過。

而我接送孫女時會拎著攜帶式板凳，是因為公車有時會誤點，家門口的那個公車站又沒有車棚和座椅。於是我或孫女會坐在板凳上，在櫻花樹下等車。這樣的景象不僅在來往的司機眼裡有些奇葩，在整個溫哥華也恐怕是獨一份。

加拿大 西雅圖

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