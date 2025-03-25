自從五年前中風 以後，我的日常生活中，除了手腳的復健和室內外步行之外，幾乎沒有其他運動；然而在一次偶然的機會，我在達拉斯市（Dallas）一座室內運動場看見有人打海綿網球。

基本上這就是打室內軟網球，不過用的是海綿網球拍，稍微比網球拍大，海綿球較輕且軟，因此球速較硬網球慢，萬一打到身上也不痛。在朋友的鼓勵下，我也好奇地用球拍對著牆壁練習擊球。

這種運動若是單人，可以對著牆壁練習擊球，兩人以上可以分邊隔著球網對打。基本上各種年齡的人都可以玩，但是我覺得這種運動比較安全，很適合小孩或者是老年人，尤其是膝蓋有毛病的人，非常適合做這種柔和的運動。

在美國打海綿網球的人口雖然不像一般網球那麼普遍，但是也有海綿網球比賽，只不過多半偏重在家庭式或特殊區域性，或是比賽時間較為短促的快速競賽（Frenzy tournament）。

我的右膝蓋韌帶二十年前在劇烈的排球比賽中撕裂而動過移植手術，現在又因為中風而導致右肢不便行動。以前我常打乒乓球，尤其喜歡切球與殺球，朋友鼓勵我繼續打，但是由於乒乓球球速較快，因此必須靠對手準確餵球。對比之下，殘疾人士打海綿網球比較適合，同時海綿網球由於彈跳聲很大，因此也適合視障人士聞聲擊球，當然有時還是要靠對手餵球和幫忙撿球。由於對手擊球較柔緩，對於現在靠左手打球的我還擊的機會較大，因此運動半個鐘頭下來帶來的滿足感，實非筆墨可以形容。

海綿球可大於或小於一般的網球，一般來說有直徑八公分和九公分兩種大小，九公分球較大，所以球速比較慢。網球場大小及寬度，根據球員的年齡以及單打或雙打而異。雖說海綿網球很適合小孩與老人，但是打海綿網球的年輕到壯年球員大有人在。在正式的比賽中常常看到抽球猛烈，快速吊死角的畫面。因此這種運動，老少咸宜，對於初學網球打算學習基本動作以及練習抽球方式幫助甚大；此外，對一般人肌肉受損後的復健也有幫助。

我很感恩在我身體罹病的時候，有熱心的朋友耐心教導並陪我學習這種柔和的運動，不但有益身體復健，同時經由這種與親友的互動，對我的情緒平衡更收到驚人的效果。