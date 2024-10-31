我們去年在喬治亞（Georgia）南邊取得一個核桃 園，朋友笑稱它是我們退休後的勞改埸，一年來，核桃園占去了我和先生的大部分時間，園子裡有九百多棵山核桃樹，被我們照顧得欣欣向榮。

入秋以來，樹上結實纍纍，綠樹成行，白雲在天，如同晉朝詩人陶淵明所寫：「結廬在人境，而無車馬喧。」我們慶幸終於有一個屬於自己的世外桃源。

但沒想到，九月在墨西哥灣生成一個熱帶氣旋，數天之內不斷地增強，它最終變成殺傷力強烈的海倫（Helene）颶風。美國東部二十四日晚上十一點，海倫從佛羅里達州的塔拉哈西（Tallahassee）登陸，這是自一八五一年有紀錄以來，四級風暴首次襲擊塔拉哈西地區。黎明時分，電視直播可看到翻倒的船隻、被夷為平地的房屋和幾英尺深的洪水。

海倫先是左顧右盼，往東走西猶豫不定，最後往東北，一路肆虐美國東南部幾個州。所經之處，造成歷史性的山洪和數百萬戶停電，全美至少約有九十人死亡。

在喬治亞州，海倫一夜之間不但吹倒亞特蘭大城區裡的老樹，更襲擊了南部的路樹和果園。

倒掉的大樹是喬州各地區交通中斷、停電、停水的罪魁禍首，有些地區，遲至六天後還是沒電沒水。

我們核桃園也不能倖免，有一百三十幾棵近百年大樹，連根被風拔起。園中的山核桃全被吹得滿地狼藉。我望著面目全非的核桃園，不禁發出「人算不如天算」的感嘆，一旁的老伴聽了哈哈一笑，他跳上一棵橫躺的大樹幹，吐出四字真言：「人定勝天。」

保險 公司說，派人來檢測 後，我們才能開始清理；又因為受災損的農戶眾多，也不確定哪一天才會輪到我們這戶。據附近老農戶們說，保險公司的動作是要以月計算的，若要等聯邦政府救濟，那便要以年計算了，不能用拖拉機和推土機清理，估計我們會與這滿目瘡痍的核桃園共存好一陣子。

那就撿撿山核桃吧！我們使用四輪手推網車，這工具實在太好用了，不需要彎腰，沒多久就收集滿滿的幾大紙箱。開著滿車的山核桃回家，我開始想著送親朋好友的名單，好似提早準備聖誕節送禮的清單一般。

像平常一樣，在長長的回家路上，老伴專心地開著卡車，我隨興哼著詩歌、老歌和小調，哼著哼著，我就呼呼大睡起來，夢裡聽見電影「亂世佳人（Gone with the Wind）」女主角郝思嘉（Scarlett O'Hara）說著：「無論如何，明天又是新的一天（After all, tomorrow is another day.）」