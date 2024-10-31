我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

世外桃源與風災

蘭惠

我們去年在喬治亞（Georgia）南邊取得一個核桃園，朋友笑稱它是我們退休後的勞改埸，一年來，核桃園占去了我和先生的大部分時間，園子裡有九百多棵山核桃樹，被我們照顧得欣欣向榮。

入秋以來，樹上結實纍纍，綠樹成行，白雲在天，如同晉朝詩人陶淵明所寫：「結廬在人境，而無車馬喧。」我們慶幸終於有一個屬於自己的世外桃源。

但沒想到，九月在墨西哥灣生成一個熱帶氣旋，數天之內不斷地增強，它最終變成殺傷力強烈的海倫（Helene）颶風。美國東部二十四日晚上十一點，海倫從佛羅里達州的塔拉哈西（Tallahassee）登陸，這是自一八五一年有紀錄以來，四級風暴首次襲擊塔拉哈西地區。黎明時分，電視直播可看到翻倒的船隻、被夷為平地的房屋和幾英尺深的洪水。

海倫先是左顧右盼，往東走西猶豫不定，最後往東北，一路肆虐美國東南部幾個州。所經之處，造成歷史性的山洪和數百萬戶停電，全美至少約有九十人死亡。

在喬治亞州，海倫一夜之間不但吹倒亞特蘭大城區裡的老樹，更襲擊了南部的路樹和果園。

倒掉的大樹是喬州各地區交通中斷、停電、停水的罪魁禍首，有些地區，遲至六天後還是沒電沒水。

我們核桃園也不能倖免，有一百三十幾棵近百年大樹，連根被風拔起。園中的山核桃全被吹得滿地狼藉。我望著面目全非的核桃園，不禁發出「人算不如天算」的感嘆，一旁的老伴聽了哈哈一笑，他跳上一棵橫躺的大樹幹，吐出四字真言：「人定勝天。」

保險公司說，派人來檢測後，我們才能開始清理；又因為受災損的農戶眾多，也不確定哪一天才會輪到我們這戶。據附近老農戶們說，保險公司的動作是要以月計算的，若要等聯邦政府救濟，那便要以年計算了，不能用拖拉機和推土機清理，估計我們會與這滿目瘡痍的核桃園共存好一陣子。

那就撿撿山核桃吧！我們使用四輪手推網車，這工具實在太好用了，不需要彎腰，沒多久就收集滿滿的幾大紙箱。開著滿車的山核桃回家，我開始想著送親朋好友的名單，好似提早準備聖誕節送禮的清單一般。

像平常一樣，在長長的回家路上，老伴專心地開著卡車，我隨興哼著詩歌、老歌和小調，哼著哼著，我就呼呼大睡起來，夢裡聽見電影「亂世佳人（Gone with the Wind）」女主角郝思嘉（Scarlett O'Hara）說著：「無論如何，明天又是新的一天（After all, tomorrow is another day.）」

核桃 保險 檢測

上一則

旅途中的貴人

下一則

走入《小婦人》的世界

延伸閱讀

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億

颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億
台灣捐20萬 助喬州海倫颶風災後重建

台灣捐20萬 助喬州海倫颶風災後重建
海倫的爆米花（全文完）

海倫的爆米花（全文完）

熱門新聞

鳳尾綠咬鵑在森林中飛翔。（圖／蘇彩菁提供）

雲霧森林中的靈鳥

2024-10-24 02:02
少見的白色鳶尾花。（圖／萬羚提供）

梵谷與鳶尾花

2024-10-26 02:01
蜻蜓鳳梨在葉綠飽滿陪襯下，十分豔麗。（圖／作者曾華容提供）

又見蜻蜓鳳梨花

2024-10-24 02:06

那天我們十八歲

2024-10-23 02:00

白髮人送黑髮人

2024-10-26 02:02

我先去睡了

2024-10-29 02:02

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品