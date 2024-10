我們去年在喬治亞(Georgia)南邊取得一個核桃 園,朋友笑稱它是我們退休後的勞改埸,一年來,核桃園占去了我和先生的大部分時間,園子裡有九百多棵山核桃樹,被我們照顧得欣欣向榮。

入秋以來,樹上結實纍纍,綠樹成行,白雲在天,如同晉朝詩人陶淵明所寫:「結廬在人境,而無車馬喧。」我們慶幸終於有一個屬於自己的世外桃源。

但沒想到,九月在墨西哥灣生成一個熱帶氣旋,數天之內不斷地增強,它最終變成殺傷力強烈的海倫(Helene)颶風。美國東部二十四日晚上十一點,海倫從佛羅里達州的塔拉哈西(Tallahassee)登陸,這是自一八五一年有紀錄以來,四級風暴首次襲擊塔拉哈西地區。黎明時分,電視直播可看到翻倒的船隻、被夷為平地的房屋和幾英尺深的洪水。

海倫先是左顧右盼,往東走西猶豫不定,最後往東北,一路肆虐美國東南部幾個州。所經之處,造成歷史性的山洪和數百萬戶停電,全美至少約有九十人死亡。

在喬治亞州,海倫一夜之間不但吹倒亞特蘭大城區裡的老樹,更襲擊了南部的路樹和果園。

倒掉的大樹是喬州各地區交通中斷、停電、停水的罪魁禍首,有些地區,遲至六天後還是沒電沒水。

我們核桃園也不能倖免,有一百三十幾棵近百年大樹,連根被風拔起。園中的山核桃全被吹得滿地狼藉。我望著面目全非的核桃園,不禁發出「人算不如天算」的感嘆,一旁的老伴聽了哈哈一笑,他跳上一棵橫躺的大樹幹,吐出四字真言:「人定勝天。」

保險 公司說,派人來檢測 後,我們才能開始清理;又因為受災損的農戶眾多,也不確定哪一天才會輪到我們這戶。據附近老農戶們說,保險公司的動作是要以月計算的,若要等聯邦政府救濟,那便要以年計算了,不能用拖拉機和推土機清理,估計我們會與這滿目瘡痍的核桃園共存好一陣子。

那就撿撿山核桃吧!我們使用四輪手推網車,這工具實在太好用了,不需要彎腰,沒多久就收集滿滿的幾大紙箱。開著滿車的山核桃回家,我開始想著送親朋好友的名單,好似提早準備聖誕節送禮的清單一般。

像平常一樣,在長長的回家路上,老伴專心地開著卡車,我隨興哼著詩歌、老歌和小調,哼著哼著,我就呼呼大睡起來,夢裡聽見電影「亂世佳人(Gone with the Wind)」女主角郝思嘉(Scarlett O'Hara)說著:「無論如何,明天又是新的一天(After all, tomorrow is another day.)」