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懷念波士頓中國城

查莉萍

離開波士頓（Boston）三十多年了，每次有機會來到這個城市，我和先生都會特意去趟中國城（Chinatown），因為它滿載著我對媽媽的思念。

去年十月中旬，我們又來到波士頓中國城，當我們走向泰勒街（Tyler St.），到一家我們常去的餐館吃午餐時，我一眼見到熟悉的「禮義廉恥」牌坊，下面掛著美國和中華民國兩面國旗。當年在中文學校教書時，在這裡的僑教中心上過不少師資訓練課，以及陪媽媽參加僑界慶祝活動。

中國城牌坊邊的小公園，還是擠滿了下象棋、打麻將和玩撲克牌的人。媽媽說，好像每到一個地方，都會看到人們以不同的方式，來發揚我們的國粹。

正想去公園旁的「興盛糕餅店」買白糖糕時，突然看到店家鐵門深鎖，掛著「停止營業」的牌子。我立刻覺得內心很空虛。記得上次來訪時，我還跟那名年輕的女店家聊天，她非常自豪地告訴我，他們這間家族式經營的糕餅店，已經有五十多年的歷史了。

家母生前最喜歡這家白糖糕，她說他們的白糖糕不僅外觀雪白如玉，聞起來米香濃厚、吃在嘴裡更是軟糯可口。自從媽媽在波士頓過世後，我們每次到中國城，我一定會去那家老店買白糖糕。除了喜歡吃，更重要的是，想念那白糖糕裡的「媽媽味」。

走進飯館點了午餐，我靜靜地環顧餐館裡的陳設，多年來好像沒有太大改變；恍惚間，我好像又看到兩個兒子，爭先恐後地擠在水族箱前看龍蝦、螃蟹和魚類。聽到服務生用廣東話忙著招呼熟客，同時讓我想起我的湖南籍媽媽，因為她曾在廣東住過，學了一口流利的廣東話，我們之前經常帶媽媽來中國城吃飯和採買，讓她有機會說廣東話。當然，我們也跟著沾光不少，覺得服務人員對我們親切許多。

離開中國城，走進波士頓公園，我們看到一個名為「The Brace」（擁抱）的雕像和它引用金恩夫人（Coretta Scott King）語錄中的一段文字，「Love is such a power force. It's there for everyone embrace — that kind of unconditional love for all of humankind.（愛是一種強大的力量，每個人都能擁抱，它那對全人類毫無保留的愛）」

媽媽如果還在世的話，今年就是一百歲了，好懷念她給我的毫無保留的愛。

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