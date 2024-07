離開波士頓 (Boston)三十多年了,每次有機會來到這個城市,我和先生都會特意去趟中國城(Chinatown),因為它滿載著我對媽媽的思念。

去年十月中旬,我們又來到波士頓中國城,當我們走向泰勒街(Tyler St.),到一家我們常去的餐館吃午餐時,我一眼見到熟悉的「禮義廉恥」牌坊,下面掛著美國和中華民國 兩面國旗。當年在中文學校教書時,在這裡的僑教中心上過不少師資訓練課,以及陪媽媽參加僑界慶祝活動。

中國城牌坊邊的小公園,還是擠滿了下象棋、打麻將和玩撲克牌的人。媽媽說,好像每到一個地方,都會看到人們以不同的方式,來發揚我們的國粹。

正想去公園旁的「興盛糕餅店」買白糖糕時,突然看到店家鐵門深鎖,掛著「停止營業」的牌子。我立刻覺得內心很空虛。記得上次來訪時,我還跟那名年輕的女店家聊天,她非常自豪地告訴我,他們這間家族式經營的糕餅店,已經有五十多年的歷史了。

家母生前最喜歡這家白糖糕,她說他們的白糖糕不僅外觀雪白如玉,聞起來米香濃厚、吃在嘴裡更是軟糯可口。自從媽媽在波士頓過世後,我們每次到中國城,我一定會去那家老店買白糖糕。除了喜歡吃,更重要的是,想念那白糖糕裡的「媽媽味」。

走進飯館點了午餐,我靜靜地環顧餐館裡的陳設,多年來好像沒有太大改變;恍惚間,我好像又看到兩個兒子,爭先恐後地擠在水族箱前看龍蝦、螃蟹和魚類。聽到服務生用廣東話忙著招呼熟客,同時讓我想起我的湖南籍媽媽,因為她曾在廣東住過,學了一口流利的廣東話,我們之前經常帶媽媽來中國城吃飯和採買,讓她有機會說廣東話。當然,我們也跟著沾光不少,覺得服務人員對我們親切許多。

離開中國城,走進波士頓公園,我們看到一個名為「The Brace」(擁抱)的雕像和它引用金恩夫人(Coretta Scott King)語錄中的一段文字,「Love is such a power force. It's there for everyone embrace — that kind of unconditional love for all of humankind.(愛是一種強大的力量,每個人都能擁抱,它那對全人類毫無保留的愛)」

媽媽如果還在世的話,今年就是一百歲了,好懷念她給我的毫無保留的愛。