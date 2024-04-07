一九九○年代初期我來美國後，一直住在西雅圖 ，因為後院比較大，就在附近商場隨便買一點菜苗種。西雅圖的種植區是八區，商店菜苗都是根據八區適合種植的農作物育苗。我挑選一些包心菜、四季豆、生菜和番茄在春天種，秋天可收成。大蒜則是在八月底種，次年五月收成。

因西雅圖夏天少雨，種菜澆自來水不合算，所以我沒有用心去瞭解種菜的細節。後來看到親友們都在種植一種青菜，它的外形和個頭類似羽衣甘藍，但是顏色暗一點，葉子比較平滑，產量很高，有一個親友就種了十來棵，一家五、六口人都吃不完。

這種菜隨便種哪裡都可以收成，不需要肥土，也不需要精心管理，只需要施肥，以氮肥為主。人尿是很好的氮肥，很多華人 用人尿澆菜，臭味可能會影響鄰居，必須慎用。但是有朋友說，人尿有藥物的遺留物，施肥對蔬菜不好，我也不知這種說法有何根據，如果擔心的話，就買肥料施肥，盡量少用人尿。

這種無名的青菜和一般蔬菜幾乎沒有不同，每年開花結黑色的籽，我都是留下種子，次年二至三月撒下種子，一個月後就可以收成。

年復一年，它們以頑強的生命力，默默地春華秋實。有人說，這種菜是羽衣甘藍的變種，年年種植，種子沒有篩選，就退化了，但我覺得退化的菜卻更加有抵抗力，有時候在草地上都能看到這種青菜。

種菜最怕害蟲和動物侵襲，我最怕的是就是地下害蟲，去年二月我種了六棵菜花，這是我第一次種菜花。我的菜園裡大鳥多、動物也多，常見的有田鼠、松鼠、野兔和浣熊，種菜後必須防治這些小動物的侵擾。我把一些舊的塑料桶底部鋸掉，像一個圈套似的把幼苗套住，但是這種辦法無法防止地下害蟲，害蟲幾天就能咬斷一棵。

我沒有注意是什麼害蟲咬的，但是後來在一個菜群裡，大家都說春天種菜，最常見的是鼻涕蟲，我才知道原來就是一種像螞蟥的蟲子，很惡心。

網路上介紹消滅鼻涕蟲的方法有不少，有一個菜友分享自己捉鼻涕蟲的獨特竅門，她先把深色光滑的塑料盒或雞蛋 殼倒扣在地上，氣溫超過華氏五十度時，就常常可以在裡面或者周圍發現鼻涕蟲，每年在種第一波菜苗的時候，先清除大部分鼻涕蟲，這樣就保證菜苗不會被團滅。

在一些商場，會出售一些能消滅害蟲的肥料，菜友介紹用Potting Mix這種袋裝肥料就有效果。在冷天種菜，為了減少被凍死，可以先把堆肥深埋下去，蓋上熟土之後再種菜，地下的堆肥會產生熱量，所以上面的菜苗就會比較容易長大，也不容易被凍死。

西雅圖二月就可以準備種佛手瓜，用去年收成的佛手瓜種下即可。佛手瓜收成之後，放進室內專用土壤裡，保持土壤濕潤，最好通風和有明亮的光線，就可以保留下來次年種植。種植方法就是先泡水長根，接著直接種在室內花盆，氣溫高之後就可以移種室外。