我於一九七○年代末來美國讀書，最喜歡吃的餐食就是麥當勞 （McDonald's），當時台灣還未有任何一家知名品牌的洋食連鎖店進駐。隨著時光推移，台灣第一家麥當勞於一九八四年一月二十八日在台北市民生東路開幕，大受民眾歡迎，也掀起了台灣速食文化的浪潮。

此時我已經由美國返台工作，曾經有一段日子，我服務的公司就在這家麥當勞附近，常會邀約朋友在那兒進食聊天，也度過一段美好時光。

後來移民至溫哥華，閒來無事每日從住家走到附近的商場，裡面有一家麥當勞，物美價廉，除了點漢堡餐外，也會喝杯咖啡 。當時小杯咖啡售價加幣一塊四角，老人優惠每杯八十八分，免費續杯。通常喝咖啡時，我會先買份「世界日報 」，邊喝邊看報，從頭讀到尾，真是秀才不出門、能知天下事，那是一種享受。不過好景不常，多年前「世界日報」溫哥華版停刊，心中五味雜陳，沒法再跟好朋友天天見面，有點失落的感覺。

雖然物價慢慢上揚，但麥當勞每天仍然高朋滿座，早上的客人大多是老年人結伴來談天；稍晚就是家庭主婦和孩子們，逛街購物累了來此吃些東西補充體力；近中午時上班族來此享用中餐，總覺得每個時段都座無虛席。最讓我感覺訝異的是，有些身心障礙者在義工陪伴下來此享受美食，形成最溫馨的畫面。

麥當勞為了促銷，經常舉辦各種活動，如發送優惠券和收集貼紙，集滿六張可兌換一杯中杯咖啡，目的是吸引客戶花錢消費，真會做生意，主客皆大歡喜。

時代在進步，科技日新月異，麥當勞每個店面陸續開始裝置自動點餐機，最初我總覺得不習慣，情願像以往繼續排隊點餐，後來發現排隊等太久，開始試著使用自動點餐機。由於操作不習慣，曾出現一些狀況，例如打印機紙張用完、頁面顯示錯誤訊息，我以為下單被拒絕，不死心繼續重來，後來發現不對勁，由手機查看信用卡金額連扣多筆，最後只得找櫃台人員幫忙解決，多扣的金額會全數退還，這種經歷正是「不經一事，不長一智」。

最近我又學會一樣新技巧，直接上網下載麥當勞App存放在手機頁面上，方便又好用，加上GPS定位功能，每次下單都能找到正確店家，絕不會張冠李戴，省時省力好處多。麥當勞經常發送電子郵件給我，告知優惠產品和我的累積點數，讓忠實客戶享用折價產品及免費咖啡，使我再次體會到「活到老學到老」所帶來驚喜和小確幸，學習新技能也成了最好的抗老劑，腦筋不再鈍化。