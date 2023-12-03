日前一早騎自行車經過陸橋時，見到一位白髮蒼蒼的老婦人正在滑直排輪，而且同時還在滑手機。由於行經陸橋需要上坡、下坡，以及好幾個將近三百六十度的轉彎，不禁心中一震，為她的安危擔憂。

記得直排輪剛開始流行時，我才生下小女兒不久，心中想著直排輪，和世界卻是隔離，因為必須在家帶著剛出生的嬰兒。突然心生一計，不如推著嬰兒車帶著襁褓中的女兒出去，我可以穿上直排輪推車。

當時我是直排輪的新手，推著嬰兒車可以讓我保持平衡，在社區繞個不停，幾乎是我每天下班後最大的娛樂，照顧到孩子，自己也玩到了直排輪，一舉兩得。不久之後，我的膽子愈來愈大，可以放開雙手滑直排輪，大女兒也和我一同上陣。

直排輪滑了幾年之後，遇上一位滑輪高手，他十分看不起直排輪，他說：「只會往前走的輪子，有什麼稀奇？」他使用傳統式的四個輪子，並且調整到四個滾軸都可以獨立作業，這樣一來，左轉右轉，甚至於打圈圈都十分容易。

我曾經在電視上看到滑輪比賽，在一個室內運動場內，像個田徑場的圈，圈子有點斜度，兩隊比賽除了速度要快，並且要互相拉扯，將敵對成員往後拉，最後看哪一隊可以搶第一，過程似乎有點暴力。我也看過四個獨立滾軸的滑輪，可以隨著音樂起舞，男女互轉或翩翩起舞，並不亞於舞廳內的交際舞，讓我看了十分羨慕。

一次偶然的機會，朋友帶我們去了一個室內滑輪田徑場，不同的時段有分初學者、中級生，以及高級專業人士使用，中間圓圈平坦的部分，滑輪高手們則隨著音樂起舞，跳著滑輪交際舞。我目不轉睛看著這些高手們，怕被人撞到，自己無法到外圈比速度；怕撞到別人，更不敢到內圈跳舞。

在外圈田徑區的滑輪比賽速度，真是快得驚人，感覺上比開車速度還快，插隊也插不進去，要被撞死是非常容易的事情。而在內圈的地方，朋友帶我跳了一支舞，轉來轉去我也站不穩，接著就是帶著我做兩人原地旋轉，要我千萬不可以放手，我看著他身後的景物以超快速度從我眼前飄過，不知道是張開眼睛好還是閉著眼睛好，只能任人擺布不停地轉，他不停止的話，我也停不了。

廳內各種顏色的燈光閃爍、不停的音樂變換，有華爾滋、迪斯可、慢舞、快舞，和在舞廳沒有什麼兩樣。看到別人穿著滑輪鞋盡興地跳舞、曼妙的舞姿讓我羨慕不已，不知道自己要練多少年才能夠像他們一樣隨著音樂輕鬆起舞？而外圈的這些高速滑輪者，堅忍不拔拚命的態度，有如超級英雄無人可及，對我來說更是高不可攀。

和朋友去了幾次，也摔了幾回，覺得他們都是訓練多年，已能完全享受滑輪、音樂、舞姿以及速度，我還是比較適合推著嬰兒車滑行。

能夠和我一起滑直排輪的朋友，實在少之又少，於是直排輪便束之高閣。還記得上一次滑直排輪，是在合唱團的年度表演，舞台上唱的是電影「神話」主題曲「無盡的愛」，合唱團要我學電影裡面的玉漱公主，上面穿著白紗裝，下面滑著直排輪從舞台這頭滑到那頭。

我和飾演將軍的那位男士，事先在公園裡排練多次，兩人摔得四腳朝天，但是咬咬牙也算表演過關，從此我再也沒有碰過我那雙在車庫堆灰的直排輪。

今年杭州亞運 會看到中華小將在直排輪比賽，一路過關斬將奪冠，看得心驚膽跳，選手勇往直衝終點的那股勁，讓我對直排輪的運動更加敬佩。

人生快樂有幾何？我騎車上街能夠看到白髮老婦滑直排輪這一幕，其實挺為她感到開心，兩件事都是許多人做不到的，心中除了敬佩也為她高興。