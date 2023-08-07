還不到中午時分，知名連鎖二手衣物店門口已有人排隊，大家都提著大型塑膠袋，一面聊起自家的時尚 經。

一位義大利 裔女子說，她的大袋子中，百分之九十的衣服都是新的，很多連定價吊牌都未剪，全部都是媽媽狂買的成品。她嘆氣又搖頭，媽媽的愛買，有時竟像中了魔。家裡空間小，實在收納不了有增無減的衣物，兩人為此不知爭吵多少回。直到住屋必須修理，她趁機要求媽媽整理堆積如山的東西外，並婉勸別再買了，沒想到媽媽大怒：「我現在七八十歲的年紀，也只有逛逛街買買衣飾的樂趣，如果連這點卑微的願望都抹煞，難道在家坐著等死嗎？」

媽媽放棄其他嗜好，獨愛打扮，應和退休前在航空公司工作有關，大半生衣著總是受到讚賞的生活經歷，進入暮年，成了最主要的精神安慰。平常即使只是住家附近的小型商業區走走，也不時有路人稱讃喜歡老人家的裝扮，令媽媽享受到老年的魅力。她忽然領悟，這是年邁媽媽的一種生命力，養生又養顏，更可防癡呆，於是諒解而不再那麼反感媽媽的行為；媽媽也妥協退讓，允諾盡量克制，並定時清理衣櫥。

隊伍中，有位白人婦女說，她的媽媽患了失智 症，然而，家人在細心看護觀察中，發現提起許多人事物她都不記得，唯有對於穿著服飾，她不但大多數都記得清楚，有些還說得出細節，比如在哪裡買、價錢如何、在什麼場合穿過多次等。媽媽早年曾在名牌精品店工作，之後一直保持精緻光鮮亮麗的形象，她的抽屜裡分放疊得平整的絲巾，各種配件井然有序；每年都會將名貴的外衣、皮包送去乾洗，小心保存。

醫生認為這是好現象，因為老人家的失智區塊裡，這一塊卻不包括在內。鼓勵家人盡量利用這一部分，來幫助老人家保護記憶。家人用心安排時尚下午茶時光，聊聊當年的流行服裝，還給媽媽翻閱當下時尚雜誌，有時也放映有關時尚品牌和人物的影視。雖然媽媽並不是全然都有反應，但對於屬於她的時代潮流，還是能夠有些回憶，回味時的情緒明顯較高。

另一位白人媽媽聊起她家的時尚處方，她的兒子和女兒都喜歡穿新的衣和鞋，打工賺的錢都花在這上面了。她嘆口氣，房間塞得滿滿的，得踮起腳尖找一點空隙才能走進，她向老母抱怨，沒有想到母親卻說：「讓他們買吧，只要不欠卡債就行。青春時期總是最光彩的，難免最想把自己認為的美表現出來。很多東西，在我們眼中，也許並不是多麼美好，但它們陪伴孩子的過程，可能幫助孩子減少一些青春期的焦躁、幫助紓壓並有所寄託」。

白人媽媽聽了吃驚又意外。老母親說，年輕時物質貧乏，根本談不上購物追逐流行；後來有位親友送給她一份難得的生日禮物：一個厚紙片娃娃，老母親就自已在紙上為紙娃娃設計衣服，剪裁給娃娃穿，滿足她的想像和創意，似乎自己也都穿上身了。這個過程讓她非常享受，終身難忘。

白人媽媽和孩子談起姥姥這番話，孩子若有所思，漸漸自動將愛買行為，改變為真正有所感才買，因為要享受的是欣賞的「過程」；同時也主動清理衣櫃，由她幫忙賣掉在衝動時買下的衣物。

一個中年白人男子一旁聽得津津有味，說各位媽媽的故事很特別，也許這番經驗，個人將來有機會參考或用得上。衣服還沒有賣，街頭聽來的婆媽時尚處方，就已經是收到的生活小貼士了。