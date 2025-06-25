我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

我與富豪

Ryder
聽新聞
test
0:00 /0:00

那年我在矽谷已工作多年，和一名小學五年級就從台灣來美國念書的室友住在一起。有一天室友要我到辦公室等她下班，下班後相約一同在外面餐廳晚飯，我依約前往。在等待的時間裡，室友的老闆J.J.走出辦公室，見到了我，我們因此談話了十五分鐘。那是我們第一次見面。

當時J.J.正出名，他的公司股價高漲，一家產業龍頭公司又高價併購了他的公司。由於公司出售價格極高，併購後，他被當年度的富比世雜誌列為世界前一百大富豪。

他是來自台灣，台大電機系畢業，哈佛大學的博士，有兩百項專利。一生孜孜不倦，日夜投入產品研發。

由於當時他再度創投公司，急徵人才，剛與他談了十分鐘，他便要我提供履歷表。我因為剛赴新公司上班，未予回覆。直到數個月後，又見了他數面，才終於答應。

剛替他工作，便應邀與他及他的妻子吃飯。他的妻子德瑞莎是具有領袖氣質的人，一頓晚飯下來，感覺籠罩在她慈愛的眼神之下，令人如沐春風，心生仰慕。我出生於商人之家，在職場數十年，這卻是我此生唯一一次遇到有如此領袖魅力的人。可惜他們夫妻分開領導工作團隊，我錯失了替德瑞莎工作的機會。

替J.J.工作，工作壓力極大，工作時間也較其他公司要長。但辦公室的環境絕佳，我的辦公室總有著整片的大窗戶。

我就這樣替J.J.工作了許多年。和他走在貿易展或公共場所，由於他的高知名度，經常引人注目。

後來因為該產業不復為股市寵兒，日子逐漸回復平靜的生活，也因此，我們有兩三個人經常在周末陪他打網球、爬山並吃飯，J.J.對待我們如同老師或兄長對待晚輩。他自律甚嚴，從不逾矩。

J.J.智力與體能發展均衡，打了一手好網球，我網球打得也不錯，和他在球場上算是惺惺相惜。每次運動完，總會吃飯，我們都會聊個三小時以上。他能有兩百項專利，邏輯推理上自然強於凡人，但遇到我這商科人才，他又可以談論文學與藝術，並將之連貫到物理與化學。也因此，每次與他聊天，都如無價之寶，那是與世間最優秀的人的思想交流。

替他工作多年之後，他逐漸信任了我。一回他到大陸出差，準備了三張簽了名的空白支票給公司，並交我保管。以他的身價，保管那三張空白簽名支票成了一項刺激的活動，那種趣味我至今難忘。

我後來因為結婚生子而離職，但J.J.是個長情並疼愛子弟兵的人，每年總會邀請吃飯，直到他過世。

富比世 台大 矽谷

上一則

古裝劇揭祕

延伸閱讀

法網／阿爾卡拉斯封王 生涯5個大滿貫決賽保持不敗紀錄

法網／阿爾卡拉斯封王 生涯5個大滿貫決賽保持不敗紀錄
法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」
網球／高芙法網捧盃 小威後美國女單冠軍第1人

網球／高芙法網捧盃 小威後美國女單冠軍第1人
辛納、阿爾卡拉斯法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水

辛納、阿爾卡拉斯法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水

熱門新聞

圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03
家常版的片兒川麵。（圖／作者水影提供）

片兒川麵

2025-06-21 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
在土耳其最大城市伊斯坦堡，土耳其紅茶是當地市民和遊客喜愛的飲品。（新華社）

土耳其紅茶

2025-06-21 02:00

獨愛人間煙火

2025-06-22 02:00
一九七一年懷孕的徐滿環老師（左一），右三是曾經在中國和台灣教學的施謀道師母。

一張未寄的卡片

2025-06-21 02:00

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除