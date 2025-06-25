那年我在矽谷 已工作多年，和一名小學五年級就從台灣來美國念書的室友住在一起。有一天室友要我到辦公室等她下班，下班後相約一同在外面餐廳晚飯，我依約前往。在等待的時間裡，室友的老闆J.J.走出辦公室，見到了我，我們因此談話了十五分鐘。那是我們第一次見面。

當時J.J.正出名，他的公司股價高漲，一家產業龍頭公司又高價併購了他的公司。由於公司出售價格極高，併購後，他被當年度的富比世 雜誌列為世界前一百大富豪。

他是來自台灣，台大 電機系畢業，哈佛大學的博士，有兩百項專利。一生孜孜不倦，日夜投入產品研發。

由於當時他再度創投公司，急徵人才，剛與他談了十分鐘，他便要我提供履歷表。我因為剛赴新公司上班，未予回覆。直到數個月後，又見了他數面，才終於答應。

剛替他工作，便應邀與他及他的妻子吃飯。他的妻子德瑞莎是具有領袖氣質的人，一頓晚飯下來，感覺籠罩在她慈愛的眼神之下，令人如沐春風，心生仰慕。我出生於商人之家，在職場數十年，這卻是我此生唯一一次遇到有如此領袖魅力的人。可惜他們夫妻分開領導工作團隊，我錯失了替德瑞莎工作的機會。

替J.J.工作，工作壓力極大，工作時間也較其他公司要長。但辦公室的環境絕佳，我的辦公室總有著整片的大窗戶。

我就這樣替J.J.工作了許多年。和他走在貿易展或公共場所，由於他的高知名度，經常引人注目。

後來因為該產業不復為股市寵兒，日子逐漸回復平靜的生活，也因此，我們有兩三個人經常在周末陪他打網球、爬山並吃飯，J.J.對待我們如同老師或兄長對待晚輩。他自律甚嚴，從不逾矩。

J.J.智力與體能發展均衡，打了一手好網球，我網球打得也不錯，和他在球場上算是惺惺相惜。每次運動完，總會吃飯，我們都會聊個三小時以上。他能有兩百項專利，邏輯推理上自然強於凡人，但遇到我這商科人才，他又可以談論文學與藝術，並將之連貫到物理與化學。也因此，每次與他聊天，都如無價之寶，那是與世間最優秀的人的思想交流。

替他工作多年之後，他逐漸信任了我。一回他到大陸出差，準備了三張簽了名的空白支票給公司，並交我保管。以他的身價，保管那三張空白簽名支票成了一項刺激的活動，那種趣味我至今難忘。

我後來因為結婚生子而離職，但J.J.是個長情並疼愛子弟兵的人，每年總會邀請吃飯，直到他過世。