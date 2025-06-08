每年六月七日至九日，這三天固定為中國高考 日，全國至上千萬男女生齊上陣。我這位「過來人」，總會觸景生情，想起當年參加高考的情景。

解放初期，百廢俱興，國家急需大量建設人才，那年，全中國高校招生總數為十二萬人，高中畢業生也相當於這個數，這就意味著，每個人都能進入大學深造，皆大歡喜，因此心理壓力很小，可以輕裝上陣。但是，要想考取全國一流大學和理想專業，還得經過一番拚搏。

那些年，江陰不設考區，按照蘇南行署規定，我們得去蘇州趕考。校方考慮大多數學生經濟承受能力，決定三天考期不住旅館，也不吃飯店，自帶簡單的行李和生活用品。我校畢業班同學共有百餘人，在教導主任帶領下，乘汽車、搭火車奔赴蘇州考區。臨行前，金校長悄悄塞給我五元錢，他關愛我這名學習勤奮而家庭貧困的學生，料到我囊中羞澀，令我感激涕零，終生難忘。

考場設在江蘇師範學院 ( 舊時東吳大學 )，住宿安排在附近振華女中。本校畢業班男女生共百餘名，分別擠在樓上三間教室內，大家席地而臥，兩人共一草席。這所中學為我們代辦伙食，每人交一元錢用膳三天。

該校還派幾名同學為我們服務，從早到晚在住地巡視。這些服務員多麼不近人情，不管你考試多麼緊張，「一寸光陰一寸金」，每天清晨，硬是把我們趕到操場上做廣播操，不讓待在地鋪上「抱佛腳」。高考結束之後，他們還帶領我們逛蘇州園林，讓大家放鬆一下再打道回府。

那些年，高中並無文、理科之分，不管你填報哪個專業、院校，所學八門功課統統要考，不過試卷大多精簡扼要，只有兩三頁（不像如今搞「題海戰術」，累得你夠嗆），答題時間充裕，可以沉著應付。

我的「考運」真不壞，好多試題「正中下懷」。作文命題為「我認識的一位革命幹部」，我就將恩師金慎夫校長大寫而特寫。不久前，他當選為江陰縣人民政府副縣長，豈不是「熟門熟路」的好題材，樂得我下筆如有神，一揮而就。

英語試題有默寫單詞、中譯英、複合句變成簡單句等，果然不出英語授課老師所料。高考前復習，老師關照，要死記硬背為我們策畫的兩三百個「樣板句」，此刻真是大派用場啊！其他課目的試題，有不少是任課老師料到、甚至猜中的，樂得我考場上發揮自如，暗自歡欣鼓舞。

透過這次高考，我體會到母校教學質量數上乘，好多老師功底和素質堪稱一流，難怪其中好幾位老師，包括語文、歷史、數字、生物老師，後來陸續調離，上調省內幾所高校任教。

在蘇州高考結束後，我未回家，應姑母之邀直接去上海，歡度求學以來最清閒的一個暑假，此刻真是一身輕鬆，可以盡情玩樂。再說，高考每門功課答題「自我感覺」良好，我對錄取第一志願與專業充滿信心。

「發榜」那天清晨，我跑到鬧市區淮海中路一家書報攤前等候，一會兒報紙送到，我搶先買了一份「解放日報」，迫不及待地打開發榜頁，定睛看時，啊，果然中了：上海第一醫學院 ( 後來更名為上海醫科大學 ) 醫學系本科，真是旗開得勝，如願以償啊！

這是我步入醫學殿堂的第一步，從此獻身救死扶傷的神聖事業，退休 後還應民營醫院聘請，坐兒科專家門診，發揮「餘熱」，鍥而不捨我的兒科醫生崗位，忠於職守。

昔日「發榜」那天，是我有生以來最快樂、充滿幸運感的一天。當年那份「發榜」報紙一直珍藏著，盡管它已「人老珠黃」，有時還要翻出來看看，回憶那甜蜜的往事，並且根據當年在百餘名同學名字下畫的印記，回憶他們的臉譜與個性，思念昔日朝夕相處、切磋學業的日子，回味那令人留戀的中學時代。