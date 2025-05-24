上世紀六○年代，弟弟出生於中國大別山東南麓一個縣城，記得剛斷奶不久，弟弟非常羸弱。那幾年窮得一塌糊塗，雖然不用吃糠粑了，可三餐飯仍然吃不飽。

父親當時在縣血防站工作，主要精力在公社為農民診治「瘟神」般血吸蟲病，還要指導幫助當地群眾識別和消滅釘螺。釘螺棲息於淡水，水陸兩棲，個體小，殼高約十毫米、寬三至四毫米，卻是血吸蟲的主要中間宿主，杜絕血吸蟲病發生，必須滅絕釘螺。在疫區，別說大人小孩，就是耕牛也禁止下水，水邊都豎有警示標識牌。

母親在山區縣城一家城關鎮醫院擔任護士，當時的病人極度貧血的多，還有吃野生植物鬧肚子的也比比皆是。作為護士，上班任務之一，主要為病人輸生理鹽水，主要成分是氯化鈉，能糾正人體失水、脫水或失血，和維持正常的生理功能和代謝活動等；一個病人幾瓶，要密切觀察、調準滴液速度。由於太勞累，又沒有營養攝入，母親瘦得下巴尖尖的，臉上沒有一點紅暈。

弟弟上面還有兩個姊姊和我，可想而知，父母除了小家庭開支，還必須贍養雙方老人，真正是「壓力山大」。當時工資極低，而且市場上根本買不到糧食、肉副食品和蔬菜，至於水果，連「影子」都看不到。農村沒有糧食，農民更吃不飽，蔬菜「七零八落」也種不起來，許多菜地荒蕪一片。

那年代幼兒不像現在什麼都不缺，而是連幾粒糖果、幾塊餅乾都異常稀罕，至於牛奶 、奶粉之類，估計連作夢都想不到。弟弟餓了只知道哭，餵他幾口溫開水，只能維持幾分鐘。後來，不知誰教的，或是由他自己突發想像出來的，餓了他拚命摸著頭，說「頭昏」。

弟弟的「招數」果然非同小可，說「頭昏」是不是生病了？妹妹到了讀小學一年級的年齡，為了照看弟弟、省點保母錢，父母只好讓妹妹暫時放棄讀書，負責照看弟弟。妹妹看弟弟哭嚷不休，就找我們，可我和姊姊比妹妹只大兩三歲，都在讀初小，自然啥也不懂。

這時，母親下班了，看到弟弟淚流滿面，哭鬧不止，甚是心痛。母親抱起弟弟，連忙問：「怎麼這麼傷心哭呀？」

弟弟依然哭著說：「媽媽，我頭昏。」說著「哇哇」又哭起來。「喔，頭昏？我來看看。」母親先摸摸弟弟的前額，一點都不發燙，首先肯定沒有發燒。接著，母親又輕輕晃晃弟弟的頭腦，摸摸弟弟的胸部和聽聽他的呼吸，覺得都沒有異常。

母親微微一笑，似乎知道了些什麼。我們三人圍著母親和弟弟，只用眼睛盯著看，「丈二和尚摸不著頭腦」。

母親挺輕鬆地看了弟弟一眼，說道：「還有什麼地方昏呀？」弟弟眨了眨眼睛說：「我的肚子也昏。」說完，我們大家都笑了。

母親對妹妹說：「用小勺子，在桌上那小瓶中挖三小湯匙紅糖，你弟弟吃了什麼都不昏了。」弟弟彷彿精神陡增，接過小碗，用勺子將紅糖瞬間送入口中嚼著吞下，之後喝口水笑了。

饑餓時，導致血糖 水準下降，頭昏是有可能的。不像我們小學生和大人，肚子餓了會忍一忍，或者喝點溫水控制一下。而弟弟只有兩歲左右，走路還不穩，抵抗力差、頭昏昏沉沉時，哭鬧時表述不清自然很正常。

在我印象中，即便讀大學外語系時，弟弟身體都還很消瘦，下巴像母親年輕時那樣尖尖的。

上世紀八○年代前期，經濟仍然不發達，職工工資普遍極低，父母每月只能抽出三十元，加上我從十八元零五角工資中擠出五元，每月由我負責透過郵局匯給讀大學的弟弟。弟弟曾可憐兮兮說下晚自習時，城裡有錢的學生喝牛奶吃點心，他只能喝幾口水充饑。

大學畢業分配工作，弟弟有了穩定的工資收入，住單位職工宿舍，在食堂有不錯的菜飯供應，市場上雞鴨魚肉、水果蔬菜等都能隨便買到，工作之餘，弟弟積極參加鍛鍊，身體漸漸就強壯了。弟弟一次春節 回潛山家裡，除帶了某大城市知名土特產，還有一瓶高檔白酒呢。