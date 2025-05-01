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看「六姊妹」有感

楊炳康
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我老婆要看電視劇「六姊妹」，她會有興趣，是因她家是四姊妹，有同感。六個姊妹就有六個家庭，涉及到四代人，歷史跨度之大，各家有各家一本帳，老大一般照料下面的，娘偏心小的，一碗水不能端平。

有的可能是封建思想重男輕女，比如我老婆家，我老婆是老大，生了一個女兒，老二和老三也生了女兒，唯獨老四生了孫子，房子就給孫子。當時變商品房，丈母娘一聲令下，四個女兒平均分擔出資，各人四分之一，後來裝修又命令四個人分擔。

岳父心臟病過早逝世，醫藥費和喪葬費都四個人分擔。當丈母娘年老時，小的提出讓母親在四姊妹家每家住三個月，伺候大家分攤，唯獨好處房子小的一人獨吞，這就是丈母娘的不公平留下的後遺症。

話又說回來，「六姊妹」故事發生在安徽淮南，我興趣也來了，因淮南是我讀大學的地方。我一九五八年畢業於頂尖的上海市南洋模範中學，怎麼會到淮南呢？我一九五七年代表南模參加上海市中學生數學競賽，成績不算差，照老師說最低志願可報交通大學，結果沒有錄取。

當時我找自身原因，可能沒考好，比如最後一天考化學，我前一夜吃了一個隔夜的鹹蛋，當夜就惡心嘔吐送醫院急診吊鹽水，但我還是堅持到底，考完最後一門化學。

這是自身原因，後來才知道有政治原因。當時上海市委書記柯慶施是極左領導的好學生，正在掀起大躍進、大煉鋼鐵，把挨家挨戶的鐵窗、鐵門和鐵柵欄全部拆下來煉鋼。我父親因勞資糾紛被告包庇反革命，一九五四年被判刑五年，所以我高中五八年畢業時，父親在監獄服刑。

其實這是冤假錯案，解放初一個家鄉的叔伯來投靠，父親十三歲到上海學生意，對鄉下情況不了解，於是安排這親戚在帳房工作，報上了廠裡集體戶口，後又加入了工會，也參加過反動黨團登記，公開露面，沒有隱藏。廠裡戶主是我父親，但實際自己住在永嘉路。當市公局常熟分局來捉拿時，我父親領捉，根本不存在包庇反革命。

像我這樣出身資本家庭，父親又有政治問題，按極左思潮階級路線政策，不能錄取。我們班級大部分同學，包括紅二代、官二代、富二代的同學都錄取，唯獨少數像我這樣家庭成分有問題，還有些少數幾個評上小右派的同學或右傾思想的同學不能錄取。

後來，來了一個通知，徵求志願者到安徽新開的淮南化工學院，校址在淮南田家庵郊區淮河邊上。當初淮南是個窮地方，以煤礦為主，如八公山煤礦，田家庵是商業區。當時安徽省委書記曾希聖也是極左領導的好學生，大搞人民公社，虛報產量放衛星畝產萬斤量。

大家吃食堂，開始時把各家各戶的牛、羊、豬、雞、鴨等拿出來大家吃，到後來因大家出工不出力，做多做少一個樣，點個名報個到拿工分，所以後來吃樹皮吃草根，發生餓死人的現象，這就是集體農場提早進入共產主義。

我們大學的伙食也吃山芋乾、山芋葉子，吃粥像水一樣用面盆裝，一節課也忍不住要上廁所，饅頭山芋粉加糠，做得像鉛球一樣，吃不掉就發酸。在上海招來大約三十個男女生，其中兩名印尼華僑逃回上海了，只剩下一個住在淮海路的韓國華僑，組成一個班級，讀的專業是無機物工藝，主要為煤礦服務，提煉焦炭和煤焦油。

因學校伙食差，周末同學到市中心田家庵上飯店加油水，當時沒有豬肉，只好吃兔肉。飯店裡有許多乞丐，進來掄桌面上的菜吃，服務員把乞丐從這扇門趕出，乞丐從另一扇門又進來了。

學校第一學期基本不上課，還是大煉鋼鐵，用卡車到勞改農場運耐火磚，造小高爐。第二學期才開始學基礎課和專業課，畢業時到上海天原化工廠實習，然後回校寫畢業論文。到畢業時，我思想鬥爭很激烈，我是來讀書的，不是來工作的。

第一屆畢業生基本上都留在安徽合肥，因學校既屬於高教局，又屬於化工廳雙重領導，大部分同學分在化工研究院或藥廠。我不服從分配，要求回上海，理由是我眼睛色弱，化學變化要看顏色；還有我鼻子運動時受過傷，鼻息肉手術後影響嗅覺，化學反應發生有毒氣體，影響我健康。學校考慮我的情況，要我留校數學系作助教，我不願意做安徽人，最後同意我回上海。

我重新考華東師大教育學院物理系，當上教師。現在電視劇中的淮南，改革開放後現代化，變使我不認識了，說明改革開放的政策是正確的。

再說「六姊妹」中主要演員鄔君梅，是我同事鄔承業的女兒。我認識電影演員康泰，住在皋蘭路，他同鄔君梅母親朱曼芳拍過「年青的一代」，據康泰說，鄔君梅由母親托人介紹進上影集團，開始拍些年輕演員的小角色，後來有機會到好萊塢進修。鄔君梅還有一個妹妹，姊妹倆小時候來過父親的學校，還戴上紅領巾。

鄔君梅在父親文革抗大學習班時出生，現在她大約將近六十歲；鄔君梅妹妹由父親安排到夏威夷學美術。鄔君梅結婚對象選擇美國導演奧斯卡，年齡比她父親還大，有時候我們開玩笑問鄔承業：「女婿比丈人年齡大，您有何感想？」鄔承業回答，這是女兒的選擇。

現在鄔君梅已加入美國籍，有時回中國拍戲，中年時拍一些女強人，這次在「六姊妹」中拍平民百姓的戲，還是第一次。

總之電視劇「六姊妹」拍現代歷史劇很接地氣，反映現實的生活，有廣泛教育意義。該劇也是生活的寫照，受廣大電視觀眾的歡迎，值得觀賞。

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