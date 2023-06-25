湯樓抗日戰爭故事(上)

八年抗戰，是國共合作的「黃金歲月」，那時，中國共產黨領導的工農紅軍，已改編為國民革命軍第十八集團軍，簡稱八路軍。八路軍受中華民國政府統轄，在中央軍事委員會統一領導下，國共團結抗日，共赴國難。

山東單縣，是冀魯豫邊區抗日根據地的一部分；我的家鄉單縣湯樓，是抗日游擊戰的一個據點。那時，我在湯樓讀小學，每上體育課，便於村南打麥場上，邊跑步邊唱歌，歌詞的第一句就是：「蔣委員長領導真正確」。

那些年，日軍占據縣城，於城外建碉堡，時常帶著偽軍出城掃蕩，掃蕩與反掃蕩的鬥爭經常發生。而小學學生都參加了「兒童團」，懂得愛國打日本 。

記得有兩回，我和兩位高年級同學一起，夜裡跟著游擊隊活動。一次，是到安徽碭山去破壞隴海鐵路，我們趴在地上看大人挖鐵軌。另一次，是到單縣城南碉堡前面，趴在地上聽大人向碉堡內的日偽軍喊話，叫漢奸棄暗投明，敵人從碉堡裡開槍，但不敢出碉堡。那時候，年紀不大的我們只覺得好奇、好玩，不知道害怕。

一次，日偽軍開著大汽車 出城掃蕩進了湯樓，全村人倉皇出村。至今還記得母親抉著半籃子煮熟的雞蛋 ，一家人在「抗日溝」裡吃雞蛋的香味兒。那天是我第一次看到汽車。

湯樓北大門本家的四爺爺太胖，印象裡體重該有三百磅上下，跑不動，留在家裡。後來聽人說，日本兵用刺刀尖戳他的肚子，但萬幸沒有殺死他。又聽說日本兵是看他胖得好笑，逗他玩。還聽說有人替他在日本兵面前說話，說他家族有人是親日分子，這才讓他免於一死。

我另一個本家叔黃延月，是中央軍軍官，據說是李仙洲部下，跟著李將軍與日本作戰。他和他的跟班都有槍，在這次反掃蕩中和日軍開了火。

有一天，我的父親被碉堡裡的日偽軍抓去作人質，限期拿錢贖人。當時年紀小，不知道要的是多少錢，只知道錢湊不齊，家裡立馬到集上賣了一頭驢，才把父親贖回來。