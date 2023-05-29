變化多端的廚用鍋（下）

等我於八○年代初成家時，市面上出現了一股搪瓷燒鍋熱。我們夫妻也不能免俗，特地到百貨店買了從大到小疊在一起的一套搪瓷燒鍋，還用紅絲帶捆扎起來，放在新房裡冒充時新擺設。它們身上只有一根長臂供人抓取，鍋壁上則繪有鋼精鍋所欠缺的彩色花卉，的確幫我們渲染了喜慶氣氛。但它們的最大優點是可把飯菜留在裡面過夜，不必像鋁鍋那樣擔心被鹽分侵蝕損害，省卻了煩心事。

再後來我到美國留學，在異國它鄉又見識和學會使用幾種新款炊具，豐富了生活經驗。其中首屈一指的應是不沾鍋，也不知廠家在鍋底塗了什麼黑色的神奇塗料，居然能讓各種食物不再黏牢鍋底，甚至像荷包蛋這樣黏糊的食物也不怕。儘管妻子總害怕塗料含有的化學物質可能傷害人體，我卻覺得無須過分擔憂，畢竟證據還不充分，何況不沾鍋給我們帶來的清洗便利是令人無法抗拒的。當然，妻子堅持要我用木勺而非鐵勺鏟不沾鍋還是言之有理的，小心為上嘛。

再一個新式炊具就是電飯煲 ，只要放入米和水，設定時辰，一按電鈕，便可說一聲「老孫去去就來」，然後儘管放心出門辦大事，根本不必擔心飯鍋的水會溢出或是飯會燒焦。等完事回歸，不僅生米已成可口熟飯，而且電鍋上的黃色保溫燈一直亮著，只等你來趁熱果腹呢。

近來不少美國家庭的廚房內又出現一種新寵，那就是名聲大振的氣炸鍋（Air Fryer）。美國國家廣播公司在感恩節期間用大幅時段介紹和推薦這種餐飲神器，顯示它可烘烤從蔬菜 到肉類的各種食物，炸熟的食物並不油膩，而且味道極佳。

巧的是，鄙人不久前在「世界周刊」的一次抽獎活動中，居然「額頭碰到天花板」，幸運地獲得二等獎，獎品正是一個氣炸鍋。網上一查說它的市場價在百元上，而我就花了十多元的運費，所以我把它稱為我生命中的另類樂透獎。

打開氣炸鍋紙箱一看，它的外表還挺帥氣，上方是清晰的指示牌，下方是個抽屜，用來盛放食物。原來，它的電熱絲盤在鍋體上方，啟動開關後馬達立刻作響運轉，把電熱盤產生的熱浪 吹到下方抽屜中的食物周身。即便你想要油炸食物也無需把食物浸泡在食油中，而只需把食油塗在食品上，放入抽屜即可。

我們嘗試把紅薯切成細條，拌以黃油，放入抽屜裡氣炸，結果薯條膨鬆黃嫩，又清脆可口，成為人人喜愛的餐前開胃品。可以肯定地說，氣炸鍋能異軍突起，成為家庭鍋具的新晉青睞，應是實至名歸，它的確沒有把任何人氣炸。