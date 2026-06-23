（圖／袋安Diane）

剛到美國那一年，我最大的文化震撼，並不是牛排 分量過於豪邁，也不是超市結帳隊伍慢得令人焦躁，而是美國人怎麼這麼會「說話」？

我指的並不是演講或辯論那種經過準備的言談，而是一種幾乎出於本能的交流能力。他們可以在毫無預警的情況下，與任何一位陌生人自然地開啟對話。短短三十秒之內，從天氣聊到寵物 ，從交通聊到你手上那杯咖啡的品牌，彷彿所有話題早已排隊，只等一個眼神的觸發。這種輕巧、短暫、無傷大雅的閒聊，就是美國人所謂的「Small talk」，對象可以是熟人，更多是陌生人。

我第一次遭遇Small talk，是在超市的收銀台。收銀員笑容燦爛，語氣自然得彷彿與我相識多年，隨口問了一句：「How's going?」我愣住了。這問題該怎麼回答？我只是來買牛奶 ，不是來交心的。

我的一天平淡無奇，既沒有值得分享的高潮，也沒有值得傾訴的低谷，於是結結巴巴地回了一句：「嗯……還好。」她卻立刻接上：「那太好了，外面天氣真不錯，對吧？」

我忍不住看了看門外，陰雲低垂，天色灰暗。那一刻心裡浮現的不是共鳴，而是困惑。這樣的天氣，哪裡「不錯」？但我還是點點頭：「對啊……挺不錯的。」

後來，我才知道，美國人與陌生人對到眼時，毫無反應是一種失禮，至少要說聲「Hi」或「Good morning」，才擦身而過。在南方地區，人們的熱情像午後的陽光一樣直接而不設防，一句拖長尾音的「How y'all doin'」，不只是問候，更像是一種宣告：「我看見你了。」也願意與你共享這短暫的一刻。

至於北方，節奏明顯快得多。問候簡短、俐落的「Hey, how's going?」或「What's up?」像拋出一顆輕球，你若接住，他們便順勢再丟一顆，可以繼續聊；你若只是點頭微笑，球也就自然落地，誰也不覺尷尬。

慢慢地，我學會分辨這些語言背後的節奏與距離。有人在電梯裡說：「今天電梯真慢啊！」那並不是抱怨，而是一種邀請。我會順著說一句：「可能它也想放假了。」整個密閉空間便會瞬間鬆弛下來。

所以Small talk的本質，不在於內容，而像一種即興的舞步，重點不是跳得多好，而是願不願意踏出第一步。美國人把閒聊當成一種日常的潤滑劑，只要能在短時間內讓氣氛變得輕鬆愉快，也可以多說幾句，那就是一次成功的互動。

有一次，在超市裡準備結帳，排在我前面的一位胸前布兜包著嬰兒的年輕母親，慢條斯理地將推車裡滿滿的物品一樣樣放上結帳台。我問她是否需要幫忙，她竟然轉過頭來，笑著說：「謝謝，不用。」

然後年輕母親滔滔不絕地介紹她九個星期大的孩子，未來一定會長得很高很壯，因為她自己和老公都是「大塊頭」。她又說自己很愛喝牛奶、吃起司，但孩子對乳製品過敏，害她也不得不忌口。語氣裡帶著些許無奈，卻也帶著母親特有的溫柔與驕傲。這些看似瑣碎的對話，其實都是生活最真實的片段。當她轉頭離去後，我們大概永遠不會再見面。

我漸漸熟悉這種閒聊之後，甚至開始享受其中的微妙樂趣，也嘗試在各種場合主動開口。二十多年前，在甲骨文公司工作的日子，經常出差。每次出差，幾乎遇見的每一個人都是陌生人，於是我開始替自己準備一些閒聊的「開場白」。

早些年，王安電腦還聲名顯赫，我常笑著說：「王安是我叔叔。」然後補一句：「I wish.」半真半假的幽默，總能換來一陣笑聲，也消除了陌生的尷尬。後來，當王建民在洋基隊風光無限時，我的開場白變成：「王建民是我兄弟。」同樣的套路，不同的時代背景，卻一樣有效。原來，有時候只需要一點點幽默就能縮短人與人之間的距離。

有一次在伊利諾州春田市的機場，航班誤點，小小的候機室空蕩得有些寂寞。我找了一張靠牆、有插座的長桌，打開筆電，試圖用網路填補時間。

不久，兩位穿著整齊的年輕人走過來，一句濃重南方腔調的「How y'all doin'」後，再禮貌地問我能否共用桌子。另一個帶著洋基口音，他們也打開電腦，很自然地聊了起來。原來他們來出差，要經華府轉機回家。沒多久，又來了一位穿著端莊的中年女士加入。我們四個素昧平生的人，就這樣圍著一張桌子，聊了起來。

沒有自我介紹的拘謹，也沒有交換名片，只是純粹地閒聊。從誤點的飛機，到各自的城市，再到一些無關緊要的生活片段。笑聲時而響起，像是某種短暫的共同體悄然成形。

登機時，他們看到我坐在第一排，起鬨說：「這是頭等艙喔！」其實那只是沒有分艙位的小飛機。到了華府，我第一個下機，心裡只剩歸家的急切。等我坐上計程車，才忽然想起，我竟然忘了回頭向那三位「天涯淪落人」道別。有些相遇，就是這樣。熱鬧地閒聊，安靜地結束，甚至連一句再見都來不及說。

旅行時，主動開口閒聊，有時不小心會得到沒預期的收獲。大前年春天，我和妻來到馬州古城坎伯蘭（Cumberland）的阿利根尼郡博物館參觀，古城是十九世紀通往西部擴張的起點，美國第一條聯邦公路，國道40號的起點。出門時已到閉館時間，館裡已沒有其他遊客，我對坐在門口的老館長說了一聲；「Hey, how's going?」接著又閒聊了幾句。

沒想到他跟著我走出門，關門時，轉頭對我說：「想不想去老街走走？」

「好啊！」

我們就跟著他的車，開到老街。他下車後，拄著拐杖，一拐一拐地替我們介紹路旁一棟棟教堂與老宅的歷史與建築風格。

那時候，Small talk變成一把鑰匙，我原以為只會打開一扇門，結果通往更深更遠的世界。原來，他曾寫過一本關於這裡的書，可惜當時太晚書店已關門，我沒能買到書。

夜色微沉，街燈初亮，他的聲音像是在講述一部只屬於這座城市的長篇小說。只是一句輕輕的開場白，就足以讓兩個陌生人，在短短幾分鐘裡，彼此貼近如老友重逢。（寄自馬里蘭州）