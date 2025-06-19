巴金，國府留在大陸最後一位大師級作家

巴金為中國近代作家、翻譯家、無政府主義者，作品被翻譯成多國文字。（取材自維基百科）

中國大陸1966-1976的十年「文化大革命」，風狂雨驟，傳統歷史、宗教與文化慘遭浩劫，著名知識分子更是傷亡纍纍。迨至巴金於2005年「幸得善終」之後，中華民國 「留在」大陸的著名作家，自此消亡殆盡。「數風流人物，還看今朝」，大陸文壇今後的發展，就靠彼岸人士自己的努力了。

▋筆名「巴金」由來

巴金原名李堯棠，字芾甘，四川成都人，祖籍浙江嘉興，中國現代文學家、出版家、翻譯家、無政府主義者。作品被翻譯成多國文字。

巴金的原名和字源於《詩經‧國風》中〈召南‧甘棠〉的首句「蔽芾甘棠」。而「巴金」這一筆名源自他留學法國時認識的同學巴恩波，以及俄國無政府主義者克魯泡特金。他把這二人的名字各取一字，作為他的筆名。小行星8315正是以他的筆名命名來紀念他的。

1904年11月25日，巴金出生在四川成都。1920年八月考入成都外語專門學校。1921年四月以表字芾甘為筆名發表第一篇文章〈怎樣建設真正自由平等的社會〉。

1919年，通過《新青年》接觸到克魯泡特金所著的〈告青年〉，此後一直信仰無政府主義。1923年春天到上海，入讀南洋中學，1923年夏考入南京國立東南大學附中，1925年畢業。

1927年赴法國留學，1928年十二月回上海，以巴金為筆名發表譯著：托洛斯基的〈托爾斯泰論〉，為此筆名最早見於報刊的文章。

回到上海後，開始創作《家》。1934年又赴日本留學，1935年回國，寫了《春》和《秋》，「激流三部曲」完成了。這三部小說主要描寫一個大家庭的淪落分化，及封建社會的衰退，是巴金呼籲自由、民主和人性解放的鮮明的旗幟。

1936年八月，巴金在上海應約與通信半年的十九歲小讀者蕭珊（原名陳蘊珍）見面認識，兩人相差十三歲，開始了八年之戀。1944年5月1日，四十歲的巴金和二十七歲的蕭珊在貴陽旅行結婚。從此相濡以沫二十八年從未吵過一次架。

抗日戰爭勝利後，巴金主要從事翻譯、編輯和出版工作。

1949年七月，中共 建政後，在北平市召開「第一次中華全國文學藝術工作者代表大會」，巴金當選中國文聯常委。他在會上發言「我是來學習的」。

1950年，巴金擔任上海市文聯副主席。韓戰期間，兩次赴朝鮮訪問，輯有《生活在英雄們中間》、《保衛和平的人們》兩本散文通訊集。

1957年七月，巴金和靳以主辦大型文學刊物《收穫》，並擔任主編。1960年八月，當選中國文聯副主席。1966年八月，受上海作家協會「造反派」批判，開始強迫勞動的生活，關進「牛棚」，被《人民日報》點名批評。1972年8月13日，妻子蕭珊罹患直腸癌去世，終年五十五歲。

1983年三月起，巴金連續五次當選全國政協副主席，任職長達二十二年，是中共建政以來唯一一位超過百歲且在任上去世的「黨和國家領導人」。十二月當選中國作家協會主席，任職二十一年直至逝世。

巴金晚年患有帕金森氏症、慢性氣管炎、高血壓 、惡性間皮細胞瘤等多種疾病，曾要求安樂死。2005年四月，病情出現異常，發現腹部生水。2005年10月17日在上海華東醫院逝世，享年一百零一歲。

▋作家裡的「官」

綜觀巴金一生，出生於清末，在中華民國時代生活了三十七年，在中共統治下生活了五十六年。但他的代表作《家》、《春》、《秋》等，都是在民國時寫成的。在中共建政後，直到晚年寫出《隨想錄》，半個多世紀，傳世之作很少。

譬如，他的十本長篇小說、十本中篇小說、十二本短篇小說集、十五本散文集、二十六本譯著、二本自傳與回憶錄、二本論著，都是1949年前出版的。

1949年前國府統治時，巴金是一個相對單純的作家；但在中共建政後，巴金卻成了作家裡的「官」，且「官」越做越大。

從中共建政一直到文革爆發，巴金緊跟中共領導人毛澤東的部署，積極投身毛發動的大大小小的政治運動；他還經常率中國作家代表團出國訪問，並接待來訪的外賓。

1966年文革爆發不久，巴金即受到衝擊，被作家協會指令參加「運動」，繼而被關進「牛棚」，只能寫交代，被剝奪寫作的權利，被抄家，送勞改，過著被稱為「牛鬼蛇神」的日子。

1968年夏，他在上海全市電視鬥爭大會上被批鬥。之後被送到松江、奉賢等地農村從事體力勞動。1972年8月13日，他的夫人蕭珊在屈辱中病逝。直到1976年十月，江青等「四人幫」被抓捕，他才重獲寫作的權利。

1976年「文革」結束後，巴金曾感嘆道：「十七年中（1949-1966）沒有寫出一篇讓自己滿意的作品。」

中國社科院文學所前所長劉再復回憶說，1988年五月，他到上海開會，曾登門拜訪巴金，並告知，《文學評論》準備發一篇〈評巴金近三十年來的創作〉的文章。巴金立刻嚴肅地說：「千萬不要發表，近三十年來，我寫的都是遵命文學，沒有什麼值得評論的。」巴金拉住他的手說：「我是愈緊跟愈寫得不好啊！」

巴金最大的遺憾應該是，在毛澤東發動的歷次政治運動中，遵命寫了不少讓他後悔的文章。譬如：1955年，毛發動批判「胡風反革命集團」運動，他寫過批鬥他的老朋友胡風的文章〈必須徹底打垮胡風反黨集團〉，寫過批判「胡風反革命集團」骨幹成員、作家路翎的文章〈談別有用心的〈窪地上的戰役〉〉。

1957年，毛發動「反右派運動」時，他寫過批判右派分子的文章〈中國人民一定要走社會主義的路〉，參與了對文藝界知名人士孫大雨、馮雪峰、丁玲、艾青等人的批判。

1966年，毛發動文化大革命後，他曾對他的朋友柯靈等「落井下石」。柯靈應統戰部和文化部的要求，寫了一個電影劇本《不夜城》。文革時，《不夜城》被點名批判為大毒草。當時上海文藝界領導指名要巴金寫一篇批判文章。他寫了，發在《文匯報》上。其中寫道：

「文藝工作者必須認真地改造自己，你不遵守毛主席的文藝方向，不能同工農兵打成一片，不能取得工農兵的思想感情，就不能為工農兵服務。你不為工農兵服務，就要為資產階級服務；你不宣傳無產階級思想，就會宣傳資產階級思想。不管是有意或無意，你就變成了資產階級的代言人，替剝削者講話。《不夜城》是這樣，《林家鋪子》也是這樣。」

▋貫穿在《隨想錄》中的懺悔

十年文革結束後，巴金已是七十多歲的老人了，雖病魔纏身，仍以堅強毅力，寫了他晚年最重要的作品《隨想錄》，刊於香港《大公報》，歷時八年，共計四十二萬字，150篇，以每三十篇編為一集，共出了五集，依次為《隨想錄》、《探索集》、《真話集》、《病中集》和《無題集》。

文化界認為，其中最閃光之處有二：一是講真話，二是懺悔。

關於講真話，巴金寫道：「我們這一代人的毛病就是空話說得太多。寫作了六十幾年，我應當向寬容的讀者請罪。我懷著感激的心向你們告別，同時獻上我這五本小書，我稱它們為『真話的書』。我這一生不知說過多少假話，但是我希望在這裡你們會看到我的真誠的心。」

關於懺悔。文革結束後，上世紀八○年代，許多中國作家作品的主題是：我控訴。但巴金作品的主題卻是：我懺悔。

他曾經講：不懺悔，是我們民族的弱點。這一點我們確實應該向德國人學習。他們不認為法西斯是希特勒一個人的責任，而是全德意志民族的恥辱，而我們卻把一場民族的悲劇推到林彪、「四人幫」幾個人身上。（上）