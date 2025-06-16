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早春的氣候多變，時而晴空萬里，時而又細雨綿綿，這一天又是一個春寒料峭的日子。中午十二點，和同事們出外去買午餐的途中，我發現髮梢邊已沾上些許雨絲，不由得打了個寒顫。快步回到溫暖的辦公室，我們圍在一起邊吃飯邊談論著早上剛接收的一個罕見離婚案子，其中有關孩子撫養權的議題，使我頭皮一陣陣發麻。

德國後裔傑森和他的俄國 裔太太梅妮於13年前在教會相識後結婚，那時梅妮在美國已經失去了合法身分，在一家俄國餐館裡打黑工。她急於嫁給傑森的真正目的是為了拿到綠卡，以便能合法留在美國。婚後，梅妮發現丈夫是矽谷一家大公司的高級工程師，收入頗豐。傑森是家中唯一的孩子，他的父母十分富裕，因此，每年的節日到來之際，他們會給予小夫妻倆大筆的經濟援助。

軍人家庭出身的梅妮這輩子從來沒有見過這麼多錢，年紀輕輕的她乾脆辭去了餐館跑堂的工作，賴在家裡享清福。她一天到晚遊手好閒，好吃懶做，揮金如土。吃不完的食品常常長毛腐爛就扔掉，一點也不心痛。半年後，原本個子就不高的她，胖得就像顆皮球一般。

這樣過了兩年，拿到了美國永久居民身分後，梅妮打消了馬上離開傑森的念頭，不為別的，就是不想離開這種奢侈豪華的生活。又過了一年，他們的女兒伊琳娜出生了，爺爺奶奶非常疼愛這個孫女，立刻包下了伊琳娜成長的全部費用。

梅妮把女兒丟給爺爺奶奶撫養，自己又過上了快樂單身的日子。伊琳娜被爺爺奶奶捧在手心中慢慢長大，而梅妮天天在家裡盡情地享受人生，她不用做家務管孩子，又不用去上班，閒得無聊的她結交了教會中一群和她一樣遊手好閒的朋友。

他們常常去這家吃吃，到那家喝喝，酒足飯飽後，以搬弄是非、散布八卦消息為樂，這群酒肉朋友聚在一起，今天為這個出頭，明天為那個出氣，逐步形成了一個在社會上專門找別人麻煩的大嘴巴小團體。他們從不斷的訴訟中歷練出越來越豐富的經驗。傑森每天下班後，家中不是清鍋冷灶，就是一堆人聚在家裡抽菸喝酒。

梅妮晚上出去鬼混，常常利用教會學習小組來做掩護，有時甚至天亮後才回家。又過了半年，她乾脆在外面接連幾天都不回家，也從不把她的去向告訴傑森。當傑森問她時，她頭一歪，振振有辭地說：「這是我的自由，沒有人可以干涉。」傑森是個的知識分子，要上班養孩子，哪有閒工夫來管她？只要她不帶走女兒，任憑她想怎樣就怎樣。

第二年三月的有一天，傑森下班後順路從父母家接回已吃好晚飯的伊琳娜，父女倆回到家裡，伊琳娜繼續做還沒完成的功課，傑森走進自己的臥房想換下上班的西服輕鬆一下。突然間，他嚇了一跳，梅妮正斜躺在他的床上，身上穿著一件蕾絲邊的性感內衣。看似陌生的她，讓傑森不由自主地往後退了一步，心想不知道她又要上演什麼戲碼？最終，傑森才搞清楚她此次回家的目的，是要向他要35萬美元。

伊琳娜說，她想做個只賺不賠的生意，需要資金。一看傑森沒有搭理她，梅妮起身打電話給傑森的父母。傑森父母心想有點事做總比閒著惹事生非強，看在她生了孫女的面子上，兩老勉強答應了。第二天，她拿走了35萬美元後又玩起了失蹤。對於梅妮離家出走，傑森早就習以為常了，反倒覺得她不在家更好，樂得清靜。

九個月後的聖誕節 夜晚，梅妮又突然出現在家中，直接打電話給傑森的父母祝福他們聖誕快樂。傑森覺得事情一定沒有那麼簡單。果真，梅妮言歸正傳，說她的生意不好做，起步時資金斷鏈，要再追加30萬美元。傑森的父母說生意做不好就算了，回家待著吧！

梅妮看這次公公婆婆沒有先前那麼爽快，於是丟下狠話威脅，如果他們不給錢，她就要和傑森離婚，然後從他們身邊帶走女兒伊琳娜，並發誓永遠都不讓他們再見到孫女。爺爺奶奶為了這寶貝孫女，無可奈何，只得要她在保證書上簽字。保證書上說明：「這30萬美元是最後一筆投資，不管結果如何，從此不再投資。而且無論怎樣，都不允許拿他們的孫女來做威脅，否則就要把上次的35萬美元加上這次的30萬美元共計65萬美元全部收回。」梅妮連眼都不眨一下就在保證書上簽了字，她拿了錢，又像旋風般地消失了。

又是九個多月的時間，在風平浪靜中度過了。這天下午，傑森照例去學校接伊琳娜，準備和她一起去父母家。當老師看到傑森時吃驚地說，伊琳娜早已經被她從未謀面的母親接走了。梅妮還謊告老師說傑森今天有事脫不開身，特意讓她來接伊琳娜。此刻，猶如一盆冷水從頭澆到腳，傑森心中一顫，她又要幹什麼了？傑森焦急萬分，但還抱有一絲希望，也許伊琳娜真的已被她媽媽帶回家了。他急忙趕回家，一進門就在桌上看到了梅妮向法院申請離婚的起訴書，她在申請書上寫道要求女兒的百分之百監護權，不准傑森和爺爺奶奶見伊琳娜。傑森這才明白，梅妮又來找麻煩了。

這一年，伊琳娜剛滿九歲，她父母之間一場離婚奪女兒大戰爆發了。梅妮背後有七人大嘴巴小集團的幫助，他們全力以赴投入這場官司。這個集團已有多年訴訟經驗，告過社會工作人員，告過公司老闆，告過律師，甚至還把法官告上了法庭。這一路不停訴訟，只要遇見和他們意見相左的人，他們一個也不放過，翻臉無情告到死。

這群瘋狂的訟棍不懂法，不理法，更不守法，他們從不請律師代理，以自己訴訟為榮。他們謊話連篇，竭力狡辯，盡管四處碰壁但絕不認輸。而傑森工作繁忙，每天要上班養家，真被這批死纏爛打的混混們弄得頭昏腦脹，筋疲力盡。更離譜的是，梅妮那些毫無遮掩、無邊無際的謊言，搞得傑森無法招架，不知道如何是好。

梅妮和她的狐朋狗友似乎在這場你死我活的鬥爭中盡情發狂，他們打著逆我者亡的口號不達到目的誓不罷休。怎麼讓對方不高興就怎麼做，怎麼把對方置於死地就怎麼搞。好勝心特強的梅妮硬是使出渾身解數，不擇手段地加害傑森和他的父母。梅妮知道傑森視伊琳娜如命，便從伊琳娜身上著手，她完全不在乎孩子的感受。

為了懲罰傑森，她不准伊琳娜和父親見面。為了讓傑森擔心，她還阻止伊琳娜去上學、不准伊琳娜讀書做功課。她完全不顧孩子的身心健康，拚了命的給女兒洗腦，在她面前說盡了父親的壞話。但是聰明的伊琳娜十分懂事，母親的謊言並沒有動搖她愛自己父親的信念，她心裡十分明白她的父親和爺爺奶奶是世界上最疼愛她的人。

梅妮的反覆洗腦給她造成了極大的精神壓力，伊琳娜不幸得了抑鬱症，傑森不得不為她找了心理醫生開始對她心理輔導。同時由於雙方對孩子的監護權無法達成協議，法官只得讓父母參與加州 法院對未成年子女監護權有爭議的案子，所設定的六項個基本程序：

一，雙方家長必須去家事法院子女監護權協調中心報到。首先讓他們看一個應該怎樣以相互協調配合的方式，來撫養孩子健康成長的錄影帶，喚醒雙方家長離婚不能把孩子夾在中間。一再強調父母都需要工作來撫養未成年子女是加州的法律，也是一個為人父母應有最起碼的責任。毫無疑問第一個節目對梅妮來說完全不適用，她自女兒生下來後，既沒有賺過一分錢養過伊琳娜，也從沒有坐下來育女過。女兒只是她手中扒錢的工具。生性貪婪的她怎麼肯放棄這個賴以生存的「提款機」？

二，如果雙方還是沒有達成贍養權的協議，法院就會指派家庭法院的協調員和雙方家長分別談話，看看是否可以達成一個對孩子最有利的協議，在這其中協調員會聽取雙方的意見，如有需要的話，孩子已經超過九歲也會被約談一下，聽聽他們的意見。然後根據協調員專業的經驗，寫出一個怎樣管理孩子的計畫，通常法官有八九成的機會，會聽取協調員的計畫來分配孩子的臨時撫養權。

這一天，當法院協調員艾米和孩子的父母單獨談完後，梅妮知道她在養育孩子方面理虧，於是向法院講了一大堆假話，把傑森描述成了一個惡魔。法院為了證實梅妮的話有多少真實度，不得不決定第二天約談他們的女兒伊琳娜。這天晚上，梅妮給伊琳娜連續三小時疲勞轟炸洗腦，教她怎樣把父親說得一無是處。並把自己的手機放在伊琳娜口袋中，準備監聽法院和女兒的面談。

第二天艾米和伊利娜談到一半時，艾米發現伊琳娜外衣口袋裡有一個一閃一閃的小紅點，就問伊琳娜是怎麼回事？伊琳娜拿出母親放在她口袋裡的電話告訴艾米說：「這是母親放在我口袋裡的電話，她想知道我們談話的內容。」伊琳娜並且說，母親在來之前就教她說了許多不符合事實的假話。艾米立刻把這個情況如實彙報給法官，法官當場就下了六個月的禁止令：「不准梅妮接近伊琳娜的住宿、學校和一切伊琳娜可能出現的地方，不准用各種方式和伊琳娜聯繫。」伊琳娜終於又回到了愛她疼她的父親和爺爺奶奶身邊。

當奶奶再一次看到自己的孫女時流下了熱淚，伊琳娜再也不需要擔心自己夾在親人之間而必須說一些違心的話，再也不用見到母親那張發怒的臉，她又可以自由自在地回到學校和同學們一起上課讀書玩遊戲。這一家子終於相安無事過上幸福的生活，伊琳娜的抑鬱症也有了明顯的改善。（上）