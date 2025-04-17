在那方小小的院落，有幾株迎春花。立春的足音剛過，那鮮黃的小花如同點點繁星，墜落在殘冬的餘韻裡，將周遭一切都染上了靈動的色彩。灰褐枝幹是它們堅韌的底色，而那明亮的黃花，便是它們對春天最熱烈的呼喚。

初識迎春花，是在年少懵懂時，祖父突發急病，被緊急送醫。隆冬時節，病房內一片素白，空氣中彌漫著刺鼻的消毒水味，窗外是蕭條 冷寂的冬景，這壓抑的氛圍讓我滿心愀然不樂。祖父的胃病需要動手術，等待的日子裡，父母也是滿面憂容。

那日雪花紛飛，父親扛著鐵鍬，來到家門口的迎春花旁。他告訴我，要把這株迎春花移栽到花盆裡，搬到爺爺住院的病房。父親的手和臉被凍得通紅，眉毛上也掛滿了冰霜，彷彿是記憶在他臉上刻下的印記。

堅硬的泥土在他的鐵鍬下，一鍬又一鍬地被翻開，每一下都顯得格外艱難。那翻動的泥土，彷彿是父親心中的一份執念，又似一層層被翻開的希望。

當父親的身影被夕陽拉得長長的時候，那株迎春花被小心翼翼地移栽到了花盆中，安放在病房的窗台下。

醫院暖氣片旁的溫度適宜，冬日的暖陽透過玻璃，溫柔地灑在迎春花上。沒幾日後，灰褐色的老枝上便冒出了一個個黃色的小花苞。

祖父的手術很成功，那些花苞也毫無保留地綻放了，它帶來的不僅是欣喜，還撐起了一個即將到來的春天。

後來，我遠赴他鄉求學，踏入了大學校園。每逢寒假將至，電話鈴聲總會如期響起，那頭是父母關切的聲音，一次次詢問著我放假的行程。他們總是精心計算著時間，根據我到家的日子，提前將那幾株迎春花從院子裡搬進溫暖的屋內。我踏入家門的那一刻，迎接我的是迎春花最燦爛的綻放，那滿枝的金黃，為我拂去旅途的疲憊，帶來家的溫暖與慰藉。

迎春花是早春的使者，它以報春的喜氣，與梅花、山茶、水仙並稱「雪中四友」，歷來是文人墨客高調讚頌的對象。唐朝詩人白居易《玩迎春花贈楊郎中》：「金英翠萼帶春寒，黃色花中有幾般。憑君君與向遊人道，莫作蔓菁花眼看。」這幾句詩，將它的獨特與珍貴展現得淋漓盡致。

人生一世，又何嘗不是這迎春花呢？我們每個人都在生命旅程中，經歷著寒冬與暖春 。或許我們會感到寒冷與迷茫，但總有那麼一份愛和一份親情，如同春風一般，溫暖著我們的心房，讓我們在人生的道路上，無論何時，都能擁有前行的力量。（寄自山東）