高麗菜最營養的部分「常被丟棄」餐飲老闆教美味料理法

高麗菜深受許多人喜愛，但高營養價值的兩部位卻常被丟棄；示意圖。(圖／123RF)

高麗菜是相當許多人喜愛的食物之一，然而在處理時，外葉與菜心經常會被丟棄，但這兩部分卻擁有最高的營養含量。對此，日本營養師暨料理研究家、餐飲老闆小田真規子分享，高麗菜常被丟棄的外葉與菜心，只要稍加處理，就能變成多道實用又美味的料理。

根據日媒「レタスクラブ」報導，高麗菜外葉與菜心富含營養，但因帶有青澀味與口感較硬，常被丟棄忽略。小田真規子指出，只要透過簡單的鹽漬方式，不但能改善風味與口感，也能延長保存時間，成為日常料理中方便運用的食材。

鹽漬保存法 讓邊角料變萬用食材

她建議，將外葉切成約2公分大小、菜心橫切薄片，合計約300公克放入密封袋中，加入各1小匙鹽與糖搓揉，靜置約1小時後，再加入1小匙醋混合，即可冷藏保存約一周。這樣處理後的高麗菜不僅可直接當作漬物食用，也能靈活應用在燉煮、熱炒，甚至切碎後加入塔塔醬中。

兩道變化料理 快速上桌又省錢

鹽漬高麗菜還能進一步變化為多道料理。像是加入雞翅中與水燉煮約10分鐘，再以醬油與胡椒調味，就能完成清爽湯品；或是將切碎的外葉與菜心，搭配鮪魚與麵糊一起煎成金黃酥脆的煎餅，簡單又有飽足感。「レタスクラブ」表示，將原本容易被丟棄的部位透過鹽漬保存，不僅能減少食材浪費，也能快速延伸出多樣料理。

高麗菜這兩部分最營養卻「常被丟棄」餐飲老闆教怎麼料理

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